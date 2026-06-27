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Fashion 27.06.2026

Green Apple: Η «βιταμίνη» που χρειάζεται η καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα

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Φρέσκο, έντονο και αναπάντεχα κομψό: Το «Green Apple» είναι η χρωματική τάση που επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό μας ντύσιμο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το πράσινο του μήλου (green apple) αναδεικνύεται ως η νέα, cool χρωματική πρόταση για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν.
  • Είναι ένα φρέσκο, παιχνιδιάρικο και chic χρώμα που προσφέρει ενέργεια και στυλ, ανανεώνοντας απλά σύνολα.
  • Το χρώμα αυτό είναι ευέλικτο, συνδυάζεται αρμονικά με λευκό, ουδέτερα, denim και έντονες αντιθέσεις.
  • Η τάση επεκτείνεται και στα αξεσουάρ, προσθέτοντας ένταση και αναδεικνύοντας το ηλιοκαμένο δέρμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το «butter yellow» να μονοπώλησε το ενδιαφέρον μας τα προηγούμενα καλοκαίρια, ενώ αποχρώσεις όπως το ice blue και το royal purple συνεχίζουν να έχουν τη δική τους δυναμική, όμως μια νέα χρωματική πρόταση αναδύεται αθόρυβα ως η πιο cool επιλογή για τη φετινή σεζόν: το πράσινο του μήλου (green apple). Φρέσκο, παιχνιδιάρικο και αναπάντεχα chic, αυτό το ζωντανό χρώμα προσφέρει μια ενέργεια που δείχνει ταυτόχρονα ενημερωμένη και αβίαστη. Είναι αρκετά τολμηρό για να τραβήξει την προσοχή, χωρίς όμως να κουράζει, μετατρέποντας ακόμη και το πιο απλό καλοκαιρινό σύνολο σε μια προσεγμένη στυλιστική επιλογή.

prasino_tou_milou_outfit
https://www.instagram.com/smythsisters/?hl=en

Οι fashion insiders έχουν ήδη αγκαλιάσει αυτή την απόχρωση, εντάσσοντάς την στις εμφανίσεις τους με τρόπο που αποπνέει φινέτσα. Ένα λινό φόρεμα σε χρώμα πράσινο του μήλου συνδυασμένο με minimal σανδάλια αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα Σαββατοκύριακα της πόλης, ενώ τα tailored σορτς ή οι άνετες παντελόνες στην ίδια απόχρωση προσθέτουν μια μοντέρνα πινελιά στα κλασικά καλοκαιρινά staples. Η ευελιξία του χρώματος είναι το μεγάλο του ατού, καθώς συνδυάζεται εξίσου αρμονικά με το λευκό, τα γήινα ουδέτερα χρώματα, το denim, αλλά και πιο έντονες αντιθέσεις για όσες επιθυμούν να πειραματιστούν με το στυλ τους.

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Πέρα από τα ρούχα, η τάση αυτή επεκτείνεται και στα αξεσουάρ, λειτουργώντας ως ο απόλυτος «ενισχυτής» της διάθεσης. Μια τσάντα σε green apple απόχρωση, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ακόμα και ένα διακριτικό κόσμημα μπορούν να προσθέσουν την απαραίτητη ένταση σε ένα total white ή μαύρο outfit, κάνοντας το look να μοιάζει επιμελημένο από κάποιον επαγγελματία του χώρου. Η απόχρωση αυτή έχει μια μοναδική ιδιότητα να αναδεικνύει το ηλιοκαμένο δέρμα, γεγονός που την καθιστά την πιο επιτυχημένη επιλογή για τις διακοπές, καθώς αποπνέει ζωντάνια και μια ανέμελη διάθεση που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαιρινό κλίμα.

prasino_milo_outfit
https://www.instagram.com/himichelleli/?hl=en
kalokairi_outfit_prasino
https://www.instagram.com/immegii/?hl=en
panteloni_prasino
https://www.instagram.com/maggieklimuszko/?hl=en

Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, ξεκίνα με ένα statement κομμάτι. Ένα τοπ σε απόχρωση green apple συνδυασμένο με τζιν σε vintage γραμμή ή μια κομψή φούστα αρκούν για να δείχνεις επίκαιρη, ενώ τα αξεσουάρ σε αυτό το έντονο χρώμα προσφέρουν μια πιο διακριτική είσοδο στην τάση. Είτε επιλέξεις ένα total look είτε ενσωματώσεις το χρώμα μέσα από μια μόνο λεπτομέρεια, το πράσινο του μήλου προσφέρει εκείνη τη φρέσκια, fashion-forward ενέργεια που χρειάζεται κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα για να ανανεωθεί.

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Fashion fashion trend
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