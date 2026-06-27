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Streaming News 27.06.2026

Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» επιστρέφει στο Netflix με μια νέα, ανατρεπτική ματιά

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Η εμβληματική ιστορία της οικογένειας Ingalls αποκτά νέα τηλεοπτική πνοή, δίνοντας για πρώτη φορά φωνή στη φυλή των Osage
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά "Το μικρό σπίτι στο λιβάδι" στο Netflix, πρεμιέρα 9 Ιουλίου 2026.
  • Η σειρά εστιάζει στον ρεαλισμό και τους κινδύνους της ζωής στην πεδιάδα του 19ου αιώνα.
  • Ενσωματώνει την οπτική των αυτοχθόνων, εστιάζοντας στη φυλή Osage.
  • Στόχος η ιστορική ακρίβεια, με συνεργασία ειδικών και αυθεντικά χειροποίητα αντικείμενα.
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Η κλασική λογοτεχνική παρακαταθήκη της Laura Ingalls Wilder μεταφέρεται ξανά στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Netflix. Η νέα σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι», που κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου 2026, δεν αποτελεί μια απλή αναβίωση του παρελθόντος, αλλά μια φιλόδοξη επαναπροσέγγιση που υπόσχεται να εμβαθύνει σε αθέατες πτυχές της αμερικανικής ιστορίας.

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Netflix/Tudum

Στη θέση του τιμονιού βρίσκεται η Rebecca Sonnenshine, η οποία φιλοδοξεί να παρουσιάσει την ιστορία των Ingalls μέσα από ένα πρίσμα ρεαλισμού. Η πλοκή, βασισμένη στο τρίτο βιβλίο της σειράς, ακολουθεί τον Charles (Luke Bracey) και την Caroline (Crosby Fitzgerald) στην προσπάθειά τους να χτίσουν τη ζωή τους στην πεδιάδα. Ωστόσο, η αφήγηση απομακρύνεται από το ειδυλλιακό σκηνικό της νοσταλγίας, προειδοποιώντας για μια πραγματικότητα γεμάτη κινδύνους, όπως επιθέσεις λύκων, φυσικές καταστροφές και την καθημερινή πάλη για επιβίωση στο αφιλόξενο περιβάλλον του 19ου αιώνα.

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Η ειδοποιός διαφορά της νέας παραγωγής εντοπίζεται στη συμπερίληψη της οπτικής των αυτοχθόνων. Η ιστορία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις εμπειρίες των λευκών αποίκων, αλλά αναδεικνύει την παρουσία της φυλής των Osage, οι οποίοι ήταν οι πραγματικοί γαιοκτήμονες της περιοχής. Μέσα από την οικογένεια Mitchell –τους νέους «γείτονες» των Ingalls–, η σειρά επιχειρεί να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εποχής, θέτοντας το ερώτημα του πώς δύο διαφορετικοί κόσμοι συνυπήρξαν στην ίδια γη.

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Netflix/Tudum

Για τη διασφάλιση της ιστορικής και πολιτισμικής ακρίβειας, η παραγωγή συνεργάστηκε στενά με την Julie O’Keefe, ειδική σύμβουλο της φυλής Osage, και τον ακαδημαϊκό Robert Warrior. Η δέσμευση για αυθεντικότητα έφτασε σε εντυπωσιακά επίπεδα, καθώς πάνω από 30 αυτόχθονες καλλιτέχνες δημιούργησαν χειροποίητα περίπου 3.200 αντικείμενα για τις ανάγκες των κοστουμιών και των σκηνικών.

Netflix
Netflix

Σύμφωνα με τους συντελεστές, ο στόχος είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και από τις δύο πλευρές, μετατρέποντας το Little House on the Prairie σε μια σειρά που εξετάζει το παράλληλο ταξίδι δύο οικογενειών που αναζητούν το μέλλον τους σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Η επερχόμενη πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου αναμένεται να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τον μύθο της Laura Ingalls Wilder.

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netflix το μικρό σπίτι στο λιβάδι
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