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Beauty 27.06.2026

Face taping: Είναι τελικά το «φυσικό Botox» που υπόσχεται το TikTok;

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το wrinkle taping, την τεχνική που υπόσχεται νεανική όψη και «παγώνει» τις ρυτίδες την ώρα που κοιμάσαι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το face taping είναι μια viral τάση στα social media που υπόσχεται λεία όψη χωρίς ρυτίδες.
  • Η τεχνική βασίζεται στον περιορισμό της κίνησης των μυών του προσώπου κατά τη διάρκεια του ύπνου.
  • Τα αποτελέσματα του face taping είναι προσωρινά και δεν αντικαθιστούν το Botox.
  • Λειτουργεί ως "beauty hack" ή προληπτικό μέτρο, προσφέροντας άμεση αίσθηση "ανόρθωσης".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιηγείσαι συχνά στα social media, είναι σχεδόν απίθανο να μην έχει πέσει στην αντίληψή σου το «face taping». Πρόκειται για την τάση που έχει κατακλύσει το TikTok και το Instagram, με χιλιάδες beauty lovers να κοιμούνται με ειδικές ταινίες κολλημένες στο μέτωπο, τα μάτια και τις ρινοπαρειακές αύλακες. Η υπόσχεση; Μια λεία, ξεκούραστη όψη χωρίς ίχνος γραμμών έκφρασης το επόμενο πρωί. Αλλά τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από αυτό το viral trend;

skincare
Pexels

Η λογική πίσω από το wrinkle taping είναι αρκετά απλή και στηρίζεται στον περιορισμό της κίνησης των μυών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς κοιμόμαστε, συχνά συσπάμε ασυνείδητα το πρόσωπό μας, γεγονός που ευνοεί το «τσάκισμα» του δέρματος και την εμβάθυνση των ρυτίδων. Τοποθετώντας τις ταινίες, αναγκάζουμε τους μύες να παραμείνουν σε μια σταθερή, «ήρεμη» στάση. Έτσι, όταν αφαιρούνται το πρωί, η επιδερμίδα δείχνει πράγματι πιο φρέσκια και οι γραμμές μοιάζουν προσωρινά απαλότερες.

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Είναι όμως μια μόνιμη λύση; Εδώ χρειάζεται μια δόση ρεαλισμού. Το αποτέλεσμα που προσφέρει το face taping είναι κατά βάση εφήμερο. Λειτουργεί περισσότερο ως ένα «beauty hack» της τελευταίας στιγμής, ιδανικό για μια σημαντική έξοδο ή μια φωτογράφιση, παρά ως μια θεραπεία που αναστρέφει το χρόνο. Μόλις το δέρμα επανέλθει στην καθημερινή του κινητικότητα, η επίδραση της ταινίας σταδιακά υποχωρεί. Παρά τη σύγκριση που συχνά γίνεται με το Botox, η τεχνική αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική παρέμβαση, καθώς δρα μόνο στην επιφάνεια και όχι στον βαθύτερο μηχανισμό του μυός.

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Παρά τις ενστάσεις, η δημοτικότητά του παραμένει αμείωτη, και όχι άδικα. Για πολλές γυναίκες, το face taping λειτουργεί ως ένα προληπτικό μέτρο, εμποδίζοντας τις ρυτίδες που δημιουργούνται από την πίεση του μαξιλαριού ή το «τσάκισμα» του προσώπου στον ύπνο. Επιπλέον, προσφέρει μια αίσθηση άμεσης «ανόρθωσης» που, έστω και για λίγες ώρες, τονώνει την αυτοπεποίθηση.

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Αν σκοπεύεις να το δοκιμάσεις, αντιμετώπισέ το ως ένα ευχάριστο συμπλήρωμα στη ρουτίνα σου και όχι ως μια λύση με μακροπρόθεσμα, δραστικά οφέλη. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να προσφέρεις στο πρόσωπό σου ένα γρήγορο «reset» και να το προστατέψεις από τις φθορές που προκαλούν οι ασυνείδητες νυχτερινές συσπάσεις, αρκεί να διατηρείς τις προσδοκίες σου στο σωστό επίπεδο.

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