Τα summer beauty essentials που θα έχεις πάντα στην τσάντα σου

Τα απαραίτητα προϊόντα ομορφιάς που χωρούν σε κάθε τσάντα για να παραμένεις δροσερή και λαμπερή καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής ημέρας

Το καλοκαίρι απαιτεί μια πιο ανάλαφρη και ευέλικτη προσέγγιση στην ομορφιά, καθώς η ζέστη, η υγρασία και ο ήλιος δοκιμάζουν τις αντοχές του μακιγιάζ και της επιδερμίδας μας. Το κλειδί για να διατηρείσαι φρέσκια από το πρωί στην παραλία μέχρι το βραδινό σου ποτό είναι να έχεις στην τσάντα σου τα απολύτως απαραίτητα, εκείνα τα πολυεργαλεία που προσφέρουν άμεση ανανέωση και προστασία όπου και αν βρίσκεσαι.

Η δημιουργία ενός «summer survival kit» δεν αφορά τον όγκο, αλλά την ποιότητα των επιλογών σου. Επενδύοντας σε προϊόντα με πολλαπλές χρήσεις και ανάλαφρες υφύνσεις, μπορείς να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου λαμπερή, ενυδατωμένη και προστατευμένη χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρο το νεσεσέρ σου. Ακολουθούν τα essentials που θα γίνουν οι καλύτεροί σου σύμμαχοι κάτω από τον καυτό ήλιο.

Τα skincare προϊόντα που χρειάζεσαι το καλοκαίρι στην πόλη

Αντηλιακό σε μορφή mist

Το πιο σημαντικό βήμα για το καλοκαίρι είναι η διαρκής αντηλιακή προστασία, η οποία όμως συχνά παραμελείται κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της δυσκολίας εφαρμογής πάνω από το μακιγιάζ. Ένα διάφανο, λεπτόρρευστο αντηλιακό σε μορφή mist είναι η ιδανική λύση, καθώς ψεκάζεται πάνω από το πρόσωπο χωρίς να αλλοιώνει το αποτέλεσμα του μακιγιάζ, προσφέροντας επιπλέον ενυδάτωση και αίσθηση δροσιάς.

Uriage Bariésun Dry Mist SPF 50+

Ενυδατικό σπρέι προσώπου

Η έκθεση στον ήλιο και τον κλιματισμό αφυδατώνει γρήγορα την επιδερμίδα, κάνοντάς την να δείχνει κουρασμένη. Ένα ενυδατικό σπρέι με βάση το ιαματικό νερό ή εκχυλίσματα βοτάνων είναι το απόλυτο «pick-me-up» που χωράει σε κάθε τσάντα. Χρησιμοποίησέ το για να καταπραΰνεις το πρόσωπό σου, να μειώσεις την αίσθηση καύσου και να επαναφέρεις τη φυσική λάμψη στο δέρμα σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Carroten Face Water Ενυδατικό Σπρέι Προσώπου 150ml



Lip balm με χρώμα και δείκτη προστασίας

Τα χείλη είναι από τα πρώτα σημεία που επηρεάζονται από τον ήλιο, γι’ αυτό χρειάζονται συνεχή προστασία. Ένα balm που συνδυάζει ενυδατικά συστατικά, αντηλιακά φίλτρα και μια διακριτική δόση χρώματος είναι το απόλυτο multi-tasking προϊόν για το καλοκαίρι. Σου επιτρέπει να έχεις περιποιημένα χείλη με μια υγιή απόχρωση, χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόζεις βαρύ κραγιόν που λιώνει με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Liposan Caring Beauty Red Ενυδατικό Βάλσαμο Χειλιών SPF30

Blotting papers για έλεγχο της λιπαρότητας

Η λιπαρότητα στην περιοχή του Τ είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο λόγω του ιδρώτα και της ζέστης. Αντί να προσθέτεις συνεχώς στρώσεις πούδρας που μπορεί να «κάτσουν» στις λεπτές γραμμές, τα ειδικά απορροφητικά χαρτάκια είναι ο πιο διακριτικός τρόπος για να αφαιρέσεις τη γυαλάδα. Απορροφούν την περίσσεια σμήγματος άμεσα, αφήνοντας το πρόσωπο ματ και φρέσκο, χωρίς να αφαιρούν το μακιγιάζ σου.

ESSENCE All About Matt! Oil Control Paper

Πολυχρηστικό προϊόν για χείλη και μάγουλα

Για εσένα που θέλεις να μειώσεις το βάρος της τσάντας σου, ένα προϊόν δύο-σε-ένα σε μορφή stick ή κρέμας είναι απαραίτητο. Μπορείς να το εφαρμόσεις με τα δάχτυλα στα μήλα για να δώσεις χρώμα υγείας και στα χείλη για ένα ομοιόμορφο, καλοκαιρινό αποτέλεσμα. Η κρεμώδης υφή του δένει υπέροχα με το δέρμα, προσφέροντας ένα φυσικό τελείωμα που δείχνει «sun-kissed» και καθόλου φορτωμένο.

Korres Natural Color Multi-Stick Balm