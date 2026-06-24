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Ο μικρός θαυμαστής του Κωνσταντίνου Αργυρού που τον έκανε να «γονατίσει» στη σκηνή

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Ο μικρός Γιώργος χόρεψε ζεϊμπέκικο στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη και έκανε τη στιγμή viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα μικρό αγόρι, ο Γιώργος, ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Χανιά.
  • Ο μικρός χόρεψε ζεϊμπέκικο, κλέβοντας την παράσταση και συγκινώντας τον τραγουδιστή.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γονάτισε για να παρακολουθήσει το παιδί, ενθαρρύνοντας και το κοινό να το χειροκροτήσει.
  • Το βίντεο της στιγμής έγινε viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν την αυθόρμητη εμφάνιση του παιδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Χανιά κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει κερδίσει χιλιάδες αντιδράσεις στα social media. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και εκπλήξεις μετατράπηκε σε viral στιγμή, χάρη στην απρόσμενη εμφάνιση ενός μικρού παιδιού πάνω στη σκηνή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στην Κρήτη για μια μεγάλη συναυλία στα Χανιά, όπου ερμήνευσε τις πιο γνωστές επιτυχίες του μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. Η βραδιά όμως πήρε ξεχωριστή τροπή όταν ένας μικρός θαυμαστής του ανέβηκε στη σκηνή και έκλεψε την παράσταση.

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Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Τι να πεις για εμένα», ο μικρός Γιώργος, που όπως αναφέρεται δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια, βρέθηκε δίπλα στον τραγουδιστή και ξεκίνησε να χορεύει ζεϊμπέκικο με τον δικό του αυθόρμητο ρυθμό.


Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ η στιγμή έγινε ακόμη πιο δυνατή όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός γονάτισε δίπλα του για να τον παρακολουθήσει, εμφανώς συγκινημένος από την κίνηση του μικρού. Ο τραγουδιστής, μάλιστα, δεν έμεινε απλός θεατής, αλλά παρότρυνε το κοινό να χειροκροτήσει και να ενθαρρύνει το παιδί, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

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Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει γίνει viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν ότι «Ο Αργυρός τραγουδάει αλλά ο μικρός έκλεψε όλη την παράσταση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο απόσπασμα που διακινείται διαδικτυακά. Η συναυλία ήταν αφιερωμένη σε νεαρό που δίνει μάχη με την υγεία του, κάτι που έδωσε ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος στη βραδιά.

Στη σκηνή βρέθηκε επίσης και ο Δήμος Αναστασιάδης, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά και μέσω των προσωπικών του social media, δείχνοντας τη συγκίνησή του για όσα συνέβησαν. Η στιγμή του μικρού Γιώργου, όμως, ήταν αυτή που ξεχώρισε και έμεινε χαραγμένη ως το πιο δυνατό highlight της συναυλίας.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Χανιά
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