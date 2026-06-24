«Pardon, bonjour, merci»: Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι τον Ιούλιο

Με μια ματιά Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι με τίτλο «Pardon, bonjour, merci» στις 3 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω αναρτήσεων στα social media, με δημιουργικό τρόπο.

Το νέο single είναι δημιουργία Γάλλων συνθετών και συνεχίζει τη γαλλόφωνη κατεύθυνση της τραγουδίστριας.

Το τραγούδι έρχεται μετά το «Dansons» και σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή της Dion στη δισκογραφία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Celine Dion επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή της επάνοδο στα μουσικά δρώμενα. Μετά την έντονη συζήτηση γύρω από τις εμφανίσεις της στο Παρίσι και το ενδιαφέρον του κοινού για την επιστροφή της στη σκηνή, η διάσημη ερμηνεύτρια ανακοίνωσε νέο γαλλόφωνο single.

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές κυκλοφορίες της χρονιάς, σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα στην επιστροφή της στη δισκογραφία.

Η Céline Dion επιστρέφει δυναμικά: Το νέο τραγούδι που φουντώνει τα σενάρια για μεγάλο comeback

Το νέο κομμάτι της Celine Dion έχει τίτλο «Pardon, bonjour, merci» και θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο της single μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα social media, όπου «έπαιξε» δημιουργικά με τις τρεις λέξεις που συνθέτουν τον τίτλο του τραγουδιού, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών της.

Σε πρώτη φάση, έκανε ξεχωριστές δημοσιεύσεις για κάθε μία από τις τρεις λέξεις, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα. Στην πρώτη ανάρτηση σημείωσε χαρακτηριστικά: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα». Λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερη δημοσίευση όπου εμφανίζονταν όλες οι λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λες πιο συχνά;».

Το νέο single αποτελεί δημιουργία των Γάλλων συνθετών Renaud Rebillaud και Ycare, συνεχίζοντας τη γαλλόφωνη κατεύθυνση της τραγουδίστριας. Το «Pardon, bonjour, merci» έρχεται μετά το «Dansons», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και αποτέλεσε την πρώτη νέα μουσική δουλειά της μετά από μεγάλο διάστημα αποχής, με τη συμμετοχή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman.

Η Celine Dion δείχνει πως η επιστροφή της στη μουσική δεν είναι απλώς συγκυριακή, αλλά μια σταδιακή και προσεγμένη επανατοποθέτηση στη δισκογραφία. Με το νέο γαλλόφωνο single «Pardon, bonjour, merci», συνεχίζει να χτίζει το νέο της κεφάλαιο με δημιουργικότητα και συναίσθημα. Οι fans της περιμένουν ήδη με ανυπομονησία την κυκλοφορία στις 3 Ιουλίου, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.