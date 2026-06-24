BTS: Καταδίκη σε γυναίκα που παρενοχλούσε τον Jungkook στο σπίτι του

Με μια ματιά Γυναίκα καταδικάστηκε στη Νότια Κορέα για παρενόχληση του Jungkook των BTS.

Η γυναίκα επισκέφθηκε επανειλημμένα την κατοικία του, χτυπώντας το κουδούνι 133 φορές σε μία επίσκεψη.

Παρά τις προειδοποιήσεις και εντολή περιορισμού, συνέχισε τις επισκέψεις της.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και εξετάζεται η απέλασή της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης με πρωταγωνιστή τον Jungkook των BTS έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νότια Κορέα, καθώς μια γυναίκα από τη Βραζιλία καταδικάστηκε για επανειλημμένες επισκέψεις στο σπίτι του K-pop star, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις των αρχών.

Η υπόθεση, που εκδικάστηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Σεούλ, αφορά σειρά ανεπιθύμητων επισκέψεων στο σπίτι του τραγουδιστή, κατά τις οποίες η γυναίκα όχι μόνο προσπάθησε να αφήσει προσωπικά αντικείμενα, αλλά έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το κουδούνι του 133 φορές μέσα σε μία μόνο επίσκεψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, άρχισε να παρακολουθεί τον Jungkook από τον Δεκέμβριο του 2024. Σε πρώιμο στάδιο των ενεργειών της, φέρεται να άφηνε γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε «από αγάπη».

Stalker who rang BTS star’s doorbell 133 times faces possible deportation https://t.co/g37W2gh506 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2026

Ωστόσο, η συμπεριφορά της κλιμακώθηκε, καθώς επισκέφθηκε την κατοικία του στη Σεούλ και εισήλθε στον χώρο, ρίχνοντας αντικείμενα σε τοίχο και τοποθετώντας επιστολές σε χαραμάδες της πόρτας. Λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε ξανά και προχώρησε στο περιστατικό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση: χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού 133 φορές, πράξη που χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο ως «ακραία εμμονή».

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Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου, όταν ακολούθησε διανομέα φαγητού για να εισέλθει στον χώρο από πλαϊνή είσοδο. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα με αυστηρή προειδοποίηση να μην πλησιάσει ξανά το σπίτι του Jungkook, την οποία όμως αγνόησε.

Στη συνέχεια, οι επισκέψεις της συνεχίστηκαν, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν έκτακτη εντολή περιορισμού, απαγορεύοντάς της να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την κατοικία του καλλιτέχνη. Παρά τα μέτρα, εκείνη συνέχισε την ίδια συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στους εισαγγελείς τον Φεβρουάριο του 2025. Συνολικά, σύμφωνα με το δικαστήριο, επισκέφθηκε το σπίτι του Jungkook 22 φορές.

Το περιφερειακό δικαστήριο της Σεούλ την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή δύο ετών, ενώ παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο απέλασής της από τη Νότια Κορέα, εφόσον δεν υπάρξει επιτυχής έφεση.

Ο δικαστής, σχολιάζοντας την απόφαση, ανέφερε πως ελήφθησαν υπόψη ελαφρυντικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος επανάληψης της συμπεριφοράς της θεωρείται «μη σημαντικός».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jungkook γίνεται στόχος παρενοχλητικών συμπεριφορών, καθώς τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους μια γυναίκα περίπου 30 ετών είχε συλληφθεί στη Σεούλ προσπαθώντας να εισβάλει στο σπίτι του, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας. Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στη θαυμαστή υποστήριξη και την εμμονική συμπεριφορά προς δημόσια πρόσωπα.