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Μουσικά Νέα 24.06.2026

Ο STAN Αντιπαριώτης επιστρέφει με το «Ψέματα Μη Πω» και βάζει φωτιά στο καλοκαίρι

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Ο STAN επιστρέφει με το νέο single «Ψέματα Μη Πω» υπογράφοντας μια δυναμική μουσική συνεργασία που υπόσχεται να κατακτήσει τα ραδιόφωνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, που σφραγίστηκε από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Τα Δικά Μου Νησιώτικα» και τη νίκη του στο J2US μέσα από ερμηνείες που κέρδισαν κοινό και κριτική επιτροπή, ο STAN παρουσιάζει το νέο του single «Ψέματα Μη Πω».

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Ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του, με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τη μοναδική ικανότητά του να γεφυρώνει το λαϊκό με το pop,
ο STAN υπογράφει ένα τραγούδι που κινείται ακριβώς πάνω σε αυτή τη λεπτή ισορροπία που τον έχει καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια.

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Το «Ψέματα Μη Πω» μιλά για όσα νιώθουμε αλλά συχνά δεν τολμάμε να πούμε, μέσα από έναν σύγχρονο ήχο, έντονο συναίσθημα και μία μελωδία που μένει από το πρώτο άκουσμα.

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν ο STAN Αντιπαριώτης και ο iLLEOo, οι οποίοι συναντιούνται ξανά δημιουργικά μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Για Δύο»,
συνεχίζοντας μία συνεργασία που έχει χαρίσει στο κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

Το «ΨΕΜΑΤΑ ΜΗΝ ΠΩ» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://stan.lnk.to/PsemataMiPo

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J2US STAN μουσική
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