Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 22.06.2026

Piratecore: Το «σκοτεινό» fashion trend που έφερε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή των Mad VMA 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στα Mad VMA 2026 ανέδειξε το Piratecore ως τη νέα fashion τάση, συνδυάζοντας θεατρικότητα και ρομαντισμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε το Piratecore στα Mad VMA 2026, συνδυάζοντας κινηματογραφικό δράμα και υψηλή αισθητική.
  • Το Piratecore είναι μια σύγχρονη τάση που ανανεώνει το πνεύμα των πειρατών με fashion-forward στοιχεία.
  • Χαρακτηρίζεται από layering, αντιθέσεις, φουσκωτά μανίκια, δαντέλες, κορσέδες και βαριές μπότες.
  • Σχεδιαστές ενσωματώνουν στοιχεία όπως σχοινιά, αλυσίδες και σκούρα υφάσματα, προσκαλώντας σε πειραματισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό act, αλλά μια απόλυτη fashion δήλωση που συζητήθηκε όσο λίγες. Η τραγουδίστρια κυριάρχησε στη σκηνή του Tae Kwon Do «αγκυροβολώντας» πάνω σε ένα επιβλητικό πειρατικό πλοίο, ενσαρκώνοντας μια εκδοχή της «πειρατίνας» που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στο κινηματογραφικό δράμα και την υψηλή αισθητική.

mad vma 2026 katerina lioliou (2)

Φορώντας ένα εντυπωσιακό statement καπέλο και ένα ιδιαίτερο structured πουκάμισο, η Λιόλιου έφερε στη σκηνή το λεγόμενο Piratecore, αποδεικνύοντας ότι το στυλ που σαρώνει τις διεθνείς πασαρέλες μπορεί να γίνει το πιο hot θέμα συζήτησης και εντός συνόρων.

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το Piratecore δεν είναι μια απλή εμμονή με κοστούμια εποχής ή στολές πειρατών, αλλά μια σύγχρονη αισθητική τάση που επαναπροσδιορίζει τον ρομαντισμό και το ανυπότακτο πνεύμα των θαλασσοπόρων του 17ου και 18ου αιώνα μέσα από ένα fashion-forward φίλτρο. Ενώ ο μινιμαλισμός του normcore είχε επιβάλει για καιρό μια πιο συγκρατημένη εικόνα, το Piratecore έρχεται να σπάσει τη μονοτονία προτείνοντας μια πιο τολμηρή, νομαδική και ατμοσφαιρική προσέγγιση στο ντύσιμο.

Η ουσία αυτού του trend κρύβεται στο περίτεχνο layering και την ανάμειξη αντιθέσεων. Φαντάσου πουκάμισα με φουσκωτά μανίκια, περίτεχνα δαντελωτά στοιχεία, δερμάτινους κορσέδες που τονίζουν τη σιλουέτα σου και βαριές μπότες που προσδίδουν μια δόση «άγριας» κομψότητας. Σχεδιαστές όπως ο Olivier Rousteing του οίκου Balmain και η Elena Velez έχουν μεταφράσει αυτή τη θαλασσινή αύρα σε σύγχρονα κομμάτια, ενσωματώνοντας στοιχεία όπως ζώνες από σχοινί, μεταλλικά διακοσμητικά, αλυσίδες και σκούρα, «ταλαιπωρημένα» υφάσματα που θυμίζουν περιπέτεια σε μακρινές θάλασσες.

mad vma 2026 katerina lioliou

Το Piratecore απευθύνεται σε εσένα που αναζητάς μια πιο αφηγηματική πλευρά στη μόδα, όπου το ρούχο λειτουργεί ως μέσο έκφρασης μιας προσωπικότητας γεμάτης μυστήριο και ένταση. Δεν πρόκειται για μια πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά για μια δημιουργική ανακύκλωση στοιχείων που κάνουν το καθημερινό σου look να μοιάζει με σκηνή από ταινία. Είτε πρόκειται για ένα structured σακάκι συνδυασμένο με μεταξωτό μαντήλι στη μέση, είτε για ένα απλό oversized πουκάμισο φορεμένο με έναν statement κορσέ, η τάση αυτή σε καλεί να αφήσεις πίσω τους κανόνες και να πειραματιστείς με μια πιο αντισυμβατική, ρομαντική και ταυτόχρονα στιβαρή γκαρνταρόμπα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion MAD VMA 2026 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών

22.06.2026
Επόμενο
Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή

Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή

22.06.2026

Δες επίσης

Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora
Beauty

Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora

22.06.2026
Τα προϊόντα που χρειάζεσαι για το πιο δροσερό summer makeup look
Beauty

Τα προϊόντα που χρειάζεσαι για το πιο δροσερό summer makeup look

22.06.2026
Αυτός είναι ο travel manager του ζωδιακού – Ποιος οργανώνει το ταξίδι της παρέας
Life

Αυτός είναι ο travel manager του ζωδιακού – Ποιος οργανώνει το ταξίδι της παρέας

22.06.2026
H Rosalía επαναπροσδιορίζει την «balletcore» αισθητική με τους δικούς της όρους
Fashion

H Rosalía επαναπροσδιορίζει την «balletcore» αισθητική με τους δικούς της όρους

22.06.2026
Τα 5 λάθη που κάνουμε όλες μας στην εφαρμογή του foundation
Beauty

Τα 5 λάθη που κάνουμε όλες μας στην εφαρμογή του foundation

22.06.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Έρχεται το πιο hot beauty giveaway της χρονιάς από Trouble Maker
Beauty

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Έρχεται το πιο hot beauty giveaway της χρονιάς από Trouble Maker

22.06.2026
Άρωμα καλοκαιριού σε κάθε γωνιά – Το decor που κάνει την κουζίνα να μοιάζει βγαλμένη από εξοχικό
Life

Άρωμα καλοκαιριού σε κάθε γωνιά – Το decor που κάνει την κουζίνα να μοιάζει βγαλμένη από εξοχικό

21.06.2026
Πώς να συνδυάσεις τη θάλασσα με τη γυμναστική – Beach workout με 4 ασκήσεις που αλλάζουν το σώμα σου
Fitness

Πώς να συνδυάσεις τη θάλασσα με τη γυμναστική – Beach workout με 4 ασκήσεις που αλλάζουν το σώμα σου

21.06.2026
3 εύκολες και πρωτότυπες ιδέες για καλοκαιρινά ραντεβού
Life

3 εύκολες και πρωτότυπες ιδέες για καλοκαιρινά ραντεβού

21.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους