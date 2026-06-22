Piratecore: Το «σκοτεινό» fashion trend που έφερε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή των Mad VMA 2026

Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στα Mad VMA 2026 ανέδειξε το Piratecore ως τη νέα fashion τάση, συνδυάζοντας θεατρικότητα και ρομαντισμό

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε το Piratecore στα Mad VMA 2026, συνδυάζοντας κινηματογραφικό δράμα και υψηλή αισθητική.

Το Piratecore είναι μια σύγχρονη τάση που ανανεώνει το πνεύμα των πειρατών με fashion-forward στοιχεία.

Χαρακτηρίζεται από layering, αντιθέσεις, φουσκωτά μανίκια, δαντέλες, κορσέδες και βαριές μπότες.

Σχεδιαστές ενσωματώνουν στοιχεία όπως σχοινιά, αλυσίδες και σκούρα υφάσματα, προσκαλώντας σε πειραματισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό act, αλλά μια απόλυτη fashion δήλωση που συζητήθηκε όσο λίγες. Η τραγουδίστρια κυριάρχησε στη σκηνή του Tae Kwon Do «αγκυροβολώντας» πάνω σε ένα επιβλητικό πειρατικό πλοίο, ενσαρκώνοντας μια εκδοχή της «πειρατίνας» που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στο κινηματογραφικό δράμα και την υψηλή αισθητική.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό statement καπέλο και ένα ιδιαίτερο structured πουκάμισο, η Λιόλιου έφερε στη σκηνή το λεγόμενο Piratecore, αποδεικνύοντας ότι το στυλ που σαρώνει τις διεθνείς πασαρέλες μπορεί να γίνει το πιο hot θέμα συζήτησης και εντός συνόρων.

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το Piratecore δεν είναι μια απλή εμμονή με κοστούμια εποχής ή στολές πειρατών, αλλά μια σύγχρονη αισθητική τάση που επαναπροσδιορίζει τον ρομαντισμό και το ανυπότακτο πνεύμα των θαλασσοπόρων του 17ου και 18ου αιώνα μέσα από ένα fashion-forward φίλτρο. Ενώ ο μινιμαλισμός του normcore είχε επιβάλει για καιρό μια πιο συγκρατημένη εικόνα, το Piratecore έρχεται να σπάσει τη μονοτονία προτείνοντας μια πιο τολμηρή, νομαδική και ατμοσφαιρική προσέγγιση στο ντύσιμο.

Η ουσία αυτού του trend κρύβεται στο περίτεχνο layering και την ανάμειξη αντιθέσεων. Φαντάσου πουκάμισα με φουσκωτά μανίκια, περίτεχνα δαντελωτά στοιχεία, δερμάτινους κορσέδες που τονίζουν τη σιλουέτα σου και βαριές μπότες που προσδίδουν μια δόση «άγριας» κομψότητας. Σχεδιαστές όπως ο Olivier Rousteing του οίκου Balmain και η Elena Velez έχουν μεταφράσει αυτή τη θαλασσινή αύρα σε σύγχρονα κομμάτια, ενσωματώνοντας στοιχεία όπως ζώνες από σχοινί, μεταλλικά διακοσμητικά, αλυσίδες και σκούρα, «ταλαιπωρημένα» υφάσματα που θυμίζουν περιπέτεια σε μακρινές θάλασσες.

Το Piratecore απευθύνεται σε εσένα που αναζητάς μια πιο αφηγηματική πλευρά στη μόδα, όπου το ρούχο λειτουργεί ως μέσο έκφρασης μιας προσωπικότητας γεμάτης μυστήριο και ένταση. Δεν πρόκειται για μια πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά για μια δημιουργική ανακύκλωση στοιχείων που κάνουν το καθημερινό σου look να μοιάζει με σκηνή από ταινία. Είτε πρόκειται για ένα structured σακάκι συνδυασμένο με μεταξωτό μαντήλι στη μέση, είτε για ένα απλό oversized πουκάμισο φορεμένο με έναν statement κορσέ, η τάση αυτή σε καλεί να αφήσεις πίσω τους κανόνες και να πειραματιστείς με μια πιο αντισυμβατική, ρομαντική και ταυτόχρονα στιβαρή γκαρνταρόμπα.