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Fashion 21.06.2026

Πώς να φορέσεις το total white σαν τη Marie Chantal

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Η Marie Chantal δείχνει πώς το total white μπορεί να γίνει statement κομψότητας μέσα από υφές, σωστή σιλουέτα και διακριτικά αξεσουάρ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το total white είναι διαχρονική καλοκαιρινή επιλογή, με έμφαση στις λεπτομέρειες για "ήσυχη πολυτέλεια".
  • Συνδυασμός διαφορετικών υφών, όπως δαντέλα με cut-outs, προσδίδει βάθος και χαρακτήρα.
  • Ψηλόμεσο, φαρδύ λευκό παντελόνι από ποιοτικό ύφασμα εξασφαλίζει κομψή κίνηση και κολακεύει τη σιλουέτα.
  • Αξεσουάρ όπως μαύρα γυαλιά και χρυσά βραχιόλια ολοκληρώνουν το look με δυναμική αντίθεση και minimal λάμψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το total white αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά ως ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της θερινής γκαρνταρόμπας, προσφέροντας μια διαχρονική και κομψή επιλογή. Ωστόσο, η Marie Chantal έδειξε πρόσφατα πώς η λεπτή γραμμή που χωρίζει ένα απλό σύνολο από μια εμφάνιση «ήσυχης πολυτέλειας» κρύβεται στις λεπτομέρειες και τη φινέτσα.

marie_chantal_outfit
https://www.instagram.com/mariechantal22/

Στην πρόσφατη εμφάνισή της, η Marie Chantal απέδειξε ότι το μυστικό για να δείχνει το λευκό ενδιαφέρον και πολυτελές δεν βρίσκεται στην υπερβολή, αλλά στον έξυπνο συνδυασμό υφών και στην ανάδειξη της σιλουέτας. Η επιλογή της αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα μονοχρωματικό look με βάθος και χαρακτήρα.

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Οι λεπτομέρειες του κομψού συνόλου

Η βάση για ένα επιτυχημένο μονοχρωματικό λευκό look, όπως αυτό της Marie Chantal, είναι η ποικιλία στα υλικά. Η ίδια επέλεξε ένα ρομαντικό τοπ από ανάγλυφη φλοράλ δαντέλα, το οποίο διέθετε διακριτικά cut-outs. Αυτή η επιλογή προσέδωσε αμέσως τρισδιάστατη όψη και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στο σύνολο, αποφεύγοντας τη μονοτονία.

Το «κλειδί» για την ισορροπία του outfit ήταν το κάτω μέρος. Ένα ψηλόμεσο λευκό παντελόνι σε άνετη, φαρδιά γραμμή, φτιαγμένο από σταθερό και ποιοτικό ύφασμα, εξασφάλισε κομψή κίνηση χωρίς να διαγράφει. Πέρα από την επιλογή των υφασμάτων, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η γεωμετρία του συνόλου. Φορώντας το δαντελένιο τοπ ελαφρώς μέσα από το παντελόνι, τονίστηκε η μέση και επιμηκύνθηκε οπτικά η σιλουέτα, προσδίδοντας ένα εφέ επιπλέον ύψους.

Τα αξεσουάρ που ολοκλήρωσαν το look

Η φιλοσοφία του «λιγότερα είναι περισσότερα» ολοκληρώθηκε με την προσθήκη των κατάλληλων αξεσουάρ, τα οποία έδωσαν ένταση χωρίς να υπερφορτώσουν το στυλ. Τα μαύρα γυαλιά ηλίου δημιούργησαν την απαραίτητη, δυναμική χρωματική αντίθεση με το απόλυτο λευκό, προσφέροντας ένα σύγχρονο και σοφιστικέ τόνο.

Επιπλέον, τα λεπτά χρυσά βραχιόλια πρόσθεσαν μια minimal λάμψη, η οποία αναδείχθηκε μοναδικά κάτω από το καλοκαιρινό φως του ήλιου. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες αναδεικνύουν το πόσο σημαντικά είναι τα αξεσουάρ για να αναβαθμίσουν ένα απλό σύνολο σε μια εμφάνιση που αποπνέει «ήσυχη πολυτέλεια» και διαχρονική κομψότητα.

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Fashion fashion trends Marie Chantal
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