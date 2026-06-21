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Life 21.06.2026

Ποια ζώδια θα στείλουν μήνυμα στον πρώην μέσα στον Ιούνιο;

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Ποια είναι τα 5 ζώδια, που είναι πιο πιθανό να στείλουν μήνυμα σε πρώην μέσα στον Ιούνιο, επιδιώκοντας επανασύνδεση;
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ιούνιος φέρνει ανατροπές και επιστροφές από το παρελθόν, με έντονα συναισθήματα.
  • Οι Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Σκορπιοί και Υδροχόοι είναι τα ζώδια που πιθανόν να στείλουν μήνυμα.
  • Οι Δίδυμοι γίνονται πιο εξωστρεφείς, οι Λέοντες αφήνουν τον εγωισμό, οι Ζυγοί δυσκολεύονται να κλείσουν κεφάλαια.
  • Ο Σκορπιός θα στείλει μήνυμα με σκοπό και συναίσθημα, ενώ ο Υδροχόος αναζητά έντονα αποτυπώματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που φέρνει ανατροπές, επιστροφές από το παρελθόν και συζητήσεις που έμεναν καιρό στον «πάγο». Με την καλοκαιρινή διάθεση να ανεβαίνει και τα συναισθήματα να γίνονται πιο έντονα, αρκετά ζώδια φαίνεται πως δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν στον πειρασμό να κάνουν το πρώτο βήμα.

zevgari
unsplash.com

Αν περιμένεις ένα μήνυμα από κάποιον που σου λείπει, από ένα παλιό φλερτ ή ακόμα και από έναν πρώην που δεν έχεις ξεπεράσει εντελώς, τα άστρα έχουν ενδιαφέροντα νέα. Ορισμένα ζώδια είναι πιο πιθανό να σπάσουν τη σιωπή μέσα στον Ιούνιο και να εμφανιστούν ξανά εκεί που δεν το περιμένεις.

Δες ποια ζώδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να πατήσουν το «send» τις επόμενες εβδομάδες:

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1. Δίδυμος

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας των Διδύμων και αυτό τους κάνει πιο εξωστρεφείς και επικοινωνιακούς από ποτέ. Αν ένας Δίδυμος έχει κάτι να σου πει, δύσκολα θα το κρατήσει μέσα του. Ένα απλό «τι κάνεις;» μπορεί να εξελιχθεί σε πολύωρη συζήτηση και να ξαναφέρει συναισθήματα που νόμιζες ότι είχαν τελειώσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Λέων

Ο Λέων αγαπά την προσοχή αλλά και την επαφή με ανθρώπους που έχουν σημασία για εκείνον. Αν υπάρχει κάποιο άτομο που εξακολουθεί να σκέφτεται, ο Ιούνιος μπορεί να τον κάνει να αφήσει τον εγωισμό στην άκρη. Το μήνυμα ίσως έρθει με αφορμή κάτι ασήμαντο, αλλά ο πραγματικός λόγος θα είναι ότι θέλει να δει αν υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον.

zevgari
unsplash

3. Ζυγός

Οι Ζυγοί δυσκολεύονται να κλείσουν οριστικά κεφάλαια. Αν υπήρξε μια σχέση ή ένα φλερτ που έμεινε στη μέση, ο Ιούνιος μπορεί να φέρει ξανά επικοινωνία. Μην εκπλαγείς αν δεις μια ειδοποίηση από άτομο που θεωρούσες ότι είχε χαθεί από τη ζωή σου.

Ζευγάρι σε ρομαντική στιγμή, απολαμβάνοντας τη θέα, ένα από τα ζώδια που παρακολουθούν από ψεύτικο προφίλ.
pinterest.com

4. Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να μη δείχνει εύκολα τα συναισθήματά του, αλλά όταν νιώσει ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή, θα κάνει την κίνησή του. Το μήνυμα που θα στείλει δύσκολα θα είναι τυπικό. Θα έχει σκοπό, συναίσθημα και πιθανότατα θα σε βάλει σε σκέψεις.

ζώδια Τοξότης
Unsplash

5. Υδροχόος

Εκεί που δεν το περιμένεις, ένας Υδροχόος μπορεί να εμφανιστεί ξανά στο inbox σου. Το καλοκαίρι ξυπνά μέσα του την ανάγκη για νέες εμπειρίες, αλλά και για ανθρώπους που του έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα. Αν περιμένεις μήνυμα από Υδροχόο, οι πιθανότητες μέσα στον Ιούνιο είναι με το μέρος σου.

Νεαροί απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους κολυμπώντας και κάνοντας βουτιές στα βράχια με το μπλε της θάλασσας.
Πηγή: Unsplash

Και τα υπόλοιπα ζώδια;

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα ζώδια θα μείνουν σιωπηλά. Ωστόσο, οι πλανητικές επιρροές του Ιουνίου φαίνεται να ευνοούν περισσότερο τους Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Σκορπιούς και Υδροχόους σε θέματα επικοινωνίας και επανασυνδέσεων.

Ένα ζευγάρι κάθεται σε μια προβλήτα και κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα.
pexels.com

Φυσικά, η αστρολογία δίνει τάσεις και όχι βεβαιότητες. Το αν θα έρθει τελικά το μήνυμα που περιμένεις εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μέχρι τότε, ίσως αξίζει να θυμάσαι ότι μερικές φορές η πιο όμορφη επικοινωνία είναι αυτή που δεν περιμένεις καθόλου. Και ποιος ξέρει; Ίσως το επόμενο notification στο κινητό σου να είναι ακριβώς αυτό που ήθελες να δεις όλο αυτό το διάστημα.

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ζώδια Ιούνιος πρώην σχέσεις
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