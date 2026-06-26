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Fashion 26.06.2026

Zendaya: Πώς «πλέκει» το πιο εντυπωσιακό fashion story για το «Spider-Man: Brand New Day»

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Η Zendaya εντυπωσίασε στο Λονδίνο με ένα vintage φόρεμα John Galliano από το 1997, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με τη θεματική της ταινίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya επέλεξε φόρεμα John Galliano Άνοιξη 1997 για την πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day».
  • Το φόρεμα είχε θέμα «Τσίρκο» με ουράνια σύμβολα και λεπτομέρειες ιστού αράχνης στο πίσω μέρος.
  • Η ηθοποιός υιοθετεί «method dressing», επιλέγοντας ρούχα που παραπέμπουν στον ρόλο της.
  • Η Zendaya συνδυάζει vintage κομμάτια με σύγχρονες αναφορές για τις εμφανίσεις της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya δεν ακολουθεί απλώς τη μόδα· τη διαμορφώνει, και το τελευταίο της red carpet look στο Λονδίνο για την πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» είναι η απόδειξη ότι καμία «archival» δημιουργία δεν μπορεί να ξεφύγει από την επιρροή της. Η ηθοποιός, γνωστή για την ικανότητά της να συνδυάζει την αγάπη της για το vintage με το «method dressing», έκανε άλλη μια εμφάνιση που θα συζητιέται για καιρό.

zendaya_tom holland_fili_romi (2)
https://www.instagram.com/zendaya/

Για την περίσταση, η star επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 1997 του John Galliano, με θέμα το «Τσίρκο». Το φόρεμα, σε βαθύ μπλε χρώμα, ήταν διακοσμημένο με σύννεφα και ουράνια σύμβολα που έλαμπαν με χρυσές λεπτομέρειες. Οι πλούσιες στρώσεις από βολάν πρόσθεσαν την απαραίτητη θεατρικότητα που απαιτεί μια πρεμιέρα, παραπέμποντας απευθείας στην αρχική πασαρέλα του θρυλικού σχεδιαστή.

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Η πραγματική μαγεία, όμως, κρυβόταν στο πίσω μέρος του φορέματος. Εκεί, λεπτές ασημένιες αλυσίδες σχημάτιζαν έναν περίτεχνο ιστό αράχνης, με μια μεταλλική λεπτομέρεια στο κέντρο. Μικρά σφαιρίδια ασημιού, που έμοιαζαν με σταγόνες δροσιάς πάνω στον ιστό, μαζί με charms σε σχήματα από καρδιές, κεραυνούς και αστέρια, ολοκλήρωναν ένα look που έμοιαζε σαν να βγήκε από τα «fashion heavens».

Το «Method Dressing» ως καλλιτεχνική υπογραφή

Με τη βοήθεια του στυλίστα της, Law Roach, η Zendaya ολοκλήρωσε το σύνολο με χρυσές γόβες Christian Louboutin και διακριτικά διαμαντένια κοσμήματα. Στο πλευρό της, ο Tom Holland παρέμεινε κομψός, επιλέγοντας ένα πιο χαλαρό, αλλά εξίσου προσεγμένο στυλ.

Αυτή η εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια όλης της press tour για το «Spider-Man: Brand New Day», η Zendaya έχει υιοθετήσει μια θεματική προσέγγιση, φορώντας δημιουργίες που κάνουν έμμεσες αναφορές στον υπερήρωα, από εντυπωσιακά κρόσσια μέχρι κοσμήματα με αράχνες. Από το Παρίσι μέχρι τη Ρώμη, η ηθοποιός αποδεικνύει ότι για εκείνη δεν υπάρχει «εύκολο» ή «δύσκολο» outfit, αρκεί να υπηρετεί την ιστορία.

https://www.instagram.com/voguemagazine/
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Καθώς το καλοκαίρι προχωρά, η Zendaya και ο Tom Holland συνεχίζουν το ταξίδι τους για τις τελευταίες πρεμιέρες σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη. Με την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας The Odyssey του Christopher Nolan στον ορίζοντα, το fashion-forward καλοκαίρι τους μόλις τώρα ξεκινά, αφήνοντάς μας όλους σε αγωνία για το τι θα δούμε στη συνέχεια.

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Fashion Spider-Man: Brand New Day Zendaya
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