«Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ»: Η ελληνίδα που τράβηξε την προσοχή του Harry Styles

Ο Harry Styles σταμάτησε συναυλία στο Wembley όταν διάβασε μήνυμα Ελληνίδας θαυμάστριας που έγινε viral για τον πιο απρόσμενο λόγο

Με μια ματιά Ο Harry Styles διέκοψε συναυλία του στο Λονδίνο για να διαβάσει μήνυμα Ελληνίδας θαυμάστριας.

Η θαυμάστρια πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να εξασφαλίσει εισιτήριο.

Ο τραγουδιστής ρώτησε το όνομά της, Φένια, και χάρηκε για τη γνωριμία τους.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media και προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόσμενο και viral στιγμιότυπο σημειώθηκε σε συναυλία του Harry Styles στο Wembley Stadium του Λονδίνου, όταν ο Βρετανός superstar διέκοψε προσωρινά το show του για να διαβάσει ένα μήνυμα Ελληνίδας θαυμάστριας που βρισκόταν στις κερκίδες. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», η οποία περιλαμβάνει 12 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της έκτης συναυλίας, ο τραγουδιστής εντόπισε ένα χειρόγραφο πανό που τράβηξε την προσοχή του, το οποίο μάλιστα έφερε και την ελληνική σημαία. Την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε τραγούδι του, ο Harry Styles σταμάτησε ξαφνικά όταν είδε το μήνυμα από το κοινό, λέγοντας: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».

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Στη συνέχεια πλησίασε πιο κοντά, διάβασε τι έγραφε το πανό και αντέδρασε με έκπληξη, ρωτώντας: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;». Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, καθώς η ατάκα του έγινε αμέσως highlight της βραδιάς.

@music.times.uk During night 6 of his 12 show residency at Wembley, Harry Styles gets distracted by fan sign that read “I sold feet pics to buy tickets”. #harrystyles #togethertogether #kissco ♬ 錫箔果樹 – yasuhiro soda

Ο τραγουδιστής θέλησε να μάθει περισσότερα για τη θαυμάστριά του, ρωτώντας το όνομά της. Η κοπέλα απάντησε ότι ονομάζεται Φένια, με τον Harry Styles να προσπαθεί να το προφέρει, προκαλώντας ακόμη περισσότερη θετική αντίδραση από το κοινό. Τελικά της είπε πως χάρηκε πολύ για τη γνωριμία τους, ενώ ολόκληρο το στάδιο στο Wembley χειροκροτούσε τη στιγμή που έγινε γρήγορα viral στα social media.

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα με τις πολλές αλληλεπιδράσεις του Harry Styles με το κοινό του, όμως αυτή τη φορά ξεχώρισε λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας της Ελληνίδας fan, η οποία κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του με ένα από τα πιο συζητημένα πανό της βραδιάς.