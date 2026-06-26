Gorillaz: Το «Feel Good Inc.» ένωσε χιλιάδες φωνές στην Πλατεία Νερού

Το αγαπημένο συγκρότημα χάρισε στο κοινό του Release Athens 2026 μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, οπτικά εφέ και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του

Με μια ματιά Οι Gorillaz έδωσαν μια καθηλωτική συναυλία στο Release Athens 2026, στην Πλατεία Νερού.

Το κοινό υποδέχτηκε το συγκρότημα με μεγάλη θέρμη, τραγουδώντας μαζί τους.

Το τραγούδι «Feel Good Inc.» αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της βραδιάς, ενθουσιάζοντας χιλιάδες θεατές.

Το show συνδύασε μουσική, visuals και αλληλεπίδραση, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραδιά που περίμεναν χιλιάδες μουσικόφιλοι έγινε επιτέλους πραγματικότητα στην Πλατεία Νερού, με τους Gorillaz να καταλαμβάνουν τη σκηνή του Release Athens 2026 και να παραδίδουν ένα show που θα συζητιέται για καιρό. Η ενέργεια που κυριάρχησε στον χώρο ήταν πρωτόγνωρη, καθώς το κοινό υποδέχτηκε το εμβληματικό συγκρότημα με μια θέρμη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σύνδεση του ελληνικού κοινού με τη μουσική τους.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, οι Gorillaz κατάφεραν να μετατρέψουν το φεστιβάλ σε μία τεράστια, ηλεκτρισμένη γιορτή. Συνδυάζοντας την ιδιαίτερη αισθητική τους με μια καθηλωτική σκηνική παρουσία, οι καλλιτέχνες παρέσυραν τους παρευρισκόμενους σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, visuals και τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν καθορίσει την πορεία τους στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Καναδάς ένα βήμα πριν τη Eurovision; Το CBC έγινε πλήρες μέλος της EBU και οι φήμες «φουντώνουν»

Το «Feel Good Inc.» στο απόγειο της βραδιάς

Αν και ολόκληρο το live ήταν μια οπτικοακουστική πανδαισία, η στιγμή που πραγματικά «σφράγισε» τη συναυλία ήταν το Feel Good Inc. Όταν τα πρώτα μέτρα του εμβληματικού κομματιού ακούστηκαν, η Πλατεία Νερού μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή. Χιλιάδες θεατές έγιναν ένα, τραγουδώντας κάθε στίχο, σε μια κορυφαία στιγμή που αναδείχθηκε δίκαια στο απόλυτο highlight του φετινού φεστιβάλ.

Ένα show γεμάτο παλμό

Το συγκρότημα χάρισε ένα εντυπωσιακό show, συνδυάζοντας την κορυφαία μουσική απόδοση με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Η μίξη των ήχων, τα visuals και η διαδραστικότητα με το ελληνικό κοινό κράτησαν τον παλμό ψηλά από το ξεκίνημα μέχρι το κλείσιμο. Οι Gorillaz απέδειξαν για άλλη μια φορά πως η τέχνη τους δεν γνωρίζει σύνορα, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια αξέχαστη εμπειρία που «ζέστανε» τη νύχτα της Αθήνας.