Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 26.06.2026

Marina Satti: Από τις «Κούπες» στα MAD VMA – Η «pop επανάσταση» που άλλαξε την ελληνική μουσική σκηνή

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Από την «Μάντισσα» μέχρι και το «Pop too» πως η Marina Satti έχει αναδιαμορφώσει την ελληνική μουσική σκηνή μέσα από τα MAD VMA
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Marina Satti αναδιαμόρφωσε την ελληνική pop σκηνή με έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει βαλκανικά, παραδοσιακά και urban στοιχεία.
  • Η σχέση της με τα MAD VMA είναι συμβολική, με τις εμφανίσεις της να καθορίζουν τη συζήτηση και να σηματοδοτούν ανανέωση.
  • Η δισκογραφία της χαρακτηρίζεται από πειραματισμό, με άλμπουμ όπως το «P.O.P.» να γνωρίζουν διεθνή επιτυχία.
  • Η συμμετοχή της στη Eurovision με το «ZARI» και οι συνεχείς επιτυχίες της στα MAD VMA επιβεβαιώνουν τη διεθνή της δυναμική.
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Η Marina Satti είναι από τις λίγες καλλιτέχνιδες που δεν ακολούθησαν απλώς τη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, την αναδιαμόρφωσαν. Με έναν ήχο που παντρεύει βαλκανικά στοιχεία, παραδοσιακές μελωδίες και σύγχρονη urban παραγωγή, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό της μουσικό σύμπαν. Στα MAD VMA δεν είναι απλά συμμετέχουσα, αλλά ένα από τα πρόσωπα που κάθε χρόνο καθορίζουν τη συζήτηση γύρω από τα βραβεία.

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Photo: Akim Τσατσούλης

Η σχέση της με τον θεσμό έχει πλέον εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συμβολικό. Από το εκρηκτικό της performance το 2023 μαζί με την Κατερίνα Κούκα, μέχρι τα δυνατά live sets με τους OGE το 2024 και τις fashion-forward εμφανίσεις του 2025, η Marina Satti έχει συνδέσει το όνομά της με την έννοια της ανανέωσης. Παράλληλα, το MAD την έχει «αγκαλιάσει» και εκτός σκηνής, μέσα από viral στιγμές, συνεντεύξεις και περιεχόμενο που ενισχύει τη διαρκή της παρουσία στο ελληνικό pop σύμπαν.

Marina Satti: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Marina Satti έχει καταφέρει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να μετατρέψει την παρουσία της στην ελληνική μουσική σκηνή σε ένα από τα πιο συζητημένα και επιδραστικά φαινόμενα της εποχής. Με έναν ήχο που δεν χωρά σε καλούπια, συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονη pop, hip hop και ηλεκτρονικές παραγωγές, δημιουργώντας μια ταυτότητα που ξεχωρίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

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Η σχέση της με τα MAD VMA είναι πλέον σχεδόν οργανική. Κάθε της εμφάνιση, κάθε υποψηφιότητα και κάθε βράβευση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια στιγμή επιτυχίας, αλλά ως μέρος μιας συνεχούς καλλιτεχνικής αφήγησης που εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να μετατρέψει τη σκηνή των MAD σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και statement.

Το 2024 κατέκτησε το βραβείο «Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop», ενώ το 2025 το άλμπουμ της «P.O.P.» αναδείχθηκε «Άλμπουμ της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας την ανοδική και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία της. Το 2026, στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, επιβεβαίωσε ξανά την κυριαρχία της, κερδίζοντας δύο σημαντικά βραβεία: το «Lola» αναδείχθηκε «Καλύτερο Pop Τραγούδι» και το «Pop Too» απέσπασε το βραβείο «Καλύτερου Album», ενώ παράλληλα είχε και επιπλέον ισχυρές υποψηφιότητες όπως το «Ela Ela» με τον Saske για «Καλύτερο Ντουέτο» και η ίδια στην κατηγορία Best Performer.

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https://www.instagram.com/marina_satti

Πίσω όμως από τις υποψηφιότητες, υπάρχει μια βαθύτερη καλλιτεχνική φιλοσοφία. Η δισκογραφία της Marina Satti χαρακτηρίζεται από συνεχή πειραματισμό και τόλμη. Από το «YENNA», που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης ταυτότητάς της, μέχρι τα «P.O.P.», «P.O.P. (DELUXE)» και «POP TOO», η ίδια αποδομεί την κλασική pop δομή και ενώνει ήχους που σπάνια συναντιούνται. Το EP «P.O.P.» μάλιστα έφτασε στο Top 10 των πιο δημοφιλών άλμπουμ παγκοσμίως στο Spotify και μπήκε στα UK charts, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της.

Η Μαρίνα Σάττι εμφανώς ενοχλημένη πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
https://www.instagram.com/marina_satti/

Η κορυφαία διεθνής στιγμή ήρθε το 2024 με τη συμμετοχή της στη Eurovision και το «ZARI», που έγινε διαμαντένιο single και μπήκε σε charts 29 χωρών. Από εκεί και πέρα, τραγούδια όπως τα «IPNOS», «EDO», «FASHION KILLAH», αλλά και πιο τολμηρά projects όπως τα «ΤΟΥΚΟΥΤΟΥΜ» και «Καβουράκια», έδειξαν ότι η Marina Satti δεν ακολουθεί τάσεις, τις δημιουργεί. Κάθε της εμφάνιση στα MAD VMA δεν λειτουργεί απλώς ως performance, αλλά ως καλλιτεχνική δήλωση με ξεκάθαρο αποτύπωμα στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η πορεία της Marina Satti στα MAD VMA δεν είναι μια απλή λίστα βραβείων και εμφανίσεων, αλλά η απόδειξη μιας καλλιτέχνιδας που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει ελληνική pop στη σύγχρονη εποχή. Με κάθε νέο project, κάθε σκηνική στιγμή και κάθε διεθνή αναγνώριση, χτίζει ένα brand που ξεπερνά τα όρια της χώρας και φέρνει την ελληνική μουσική πιο κοντά στον παγκόσμιο χάρτη.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Μαρίνα Σάττι
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