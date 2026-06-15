Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 15.06.2026

Μαρίνα Σάττι: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Καθηλωτική παρουσία στις πρόβες των Mad VMA 2026 από τη Marina Satti, η οποία παρουσίασε ένα πολυπολιτισμικό μουσικό ταξίδι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σάττι κάνει πρόβες για τα MAD VMA 2026, ετοιμάζοντας ένα medley που συνδυάζει παρελθόν και παρόν.
  • Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, με επαγγελματισμό και μαγνητική σκηνική αισθητική.
  • Είναι υποψήφια για πέντε βραβεία στα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της κυριαρχία.
  • Συνεχίζει να ανοίγει δρόμους διεθνώς, προωθώντας την ελληνική μουσική με καινοτόμες συνεργασίες.
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Η Μαρίνα Σάττι κατέφθασε στο Tae Kwon Do για τις πρόβες των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και η παρουσία της ήταν, όπως αναμενόταν, καθηλωτική. Η πρόβα της ήταν τεχνικά άρτια, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό γεγονός. Με απόλυτο επαγγελματισμό και μια σκηνική αισθητική που μαγνητίζει, η Μαρίνα Σάττι προμηνύει ένα υπέροχο act για το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, υποσχόμενη μια στιγμή υψηλών προδιαγραφών που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης.

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Photo: Ιωάννα Κοντού

Στη σκηνή των βραβείων, η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει μια διαδρομή που ενώνει το παρόν με το παρελθόν της, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό medley. Από την ατμοσφαιρική «Αnatoli» και τις εμβληματικές «Koupes» που την καθιέρωσαν, η Μαρίνα Σάττι συνθέτει ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό σύμπαν. Η επιλογή των κομματιών αναδεικνύει την εξωστρέφεια και την καινοτομία της, καθώς οι σύγχρονοι pop ρυθμοί συναντούν παραδοσιακά στοιχεία, υποσχόμενοι να ταξιδέψουν το κοινό του Tae Kwon Do σε μια εμφάνιση που ξεπερνά τα σύνορα.

Μαρίνα Σάττι: Το μεγάλο όνειρο συνεργασίας και η αποκάλυψη για το μέλλον της

Η Μαρίνα Σάττι καταφθάνει στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ως μία από τις πιο ισχυρές υποψήφιες, διεκδικώντας συνολικά πέντε κορυφαίες διακρίσεις που επιβεβαιώνουν την καλλιτεχνική της κυριαρχία. Η δημιουργός του «POP TOO», το οποίο είναι υποψήφιο για το βραβείο του «Καλύτερου Album», είναι επίσης υποψήφια για το «Βίντεο της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Ποπ» κομμάτι με το single «LOLA». Παράλληλα, η δυναμική της παρουσία στη σκηνή της αναγνωρίζεται μέσα από την υποψηφιότητα για τον τίτλο «Best Performer», ενώ το ντουέτο «ELA ELA» με τον Saske διεκδικεί το βραβείο «Καλύτερου Ντουέτο», επισφραγίζοντας μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

Η Μαρίνα Σάττι ποζάρει με τζιν και αθλητικό σουτιέν μπροστά από μπλε κουρτίνα, αναφερόμενη στην Eurovision.
https://www.instagram.com/marina_satti/

Πέρα από τις διακρίσεις, η Μαρίνα Σάττι συνεχίζει να ανοίγει δρόμους διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι δεν επαναπαύεται ποτέ καλλιτεχνικά. Με σταθερό προσανατολισμό προς το εξωτερικό, αναδεικνύει την ελληνική μουσική ταυτότητα μέσα από καινοτόμες συνέργειες, όπως το νέο της single «A’Ti» σε συνεργασία με την ανερχόμενη Παλαιστινιο-Ιορδανή καλλιτέχνιδα Zeyne. Το κομμάτι αυτό, που κινείται σε σύγχρονους pop ρυθμούς με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, αποτελεί την επιτομή της εξωστρεφούς μουσικής της πορείας, όπου η ελληνική παράδοση συναντά τις παγκόσμιες τάσεις σε ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό σύμπαν που ξεπερνά κάθε σύνορο.

 

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Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ MAD VMA 2026 Μαρίνα Σάττι
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