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Μουσικά Νέα 04.06.2026

Μαρίνα Σάττι και Zeyne κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «A’Ti»

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Η Μαρίνα Σάττι συνεργάζεται με τη Zeyne στο νέο τραγούδι «A’Ti» που κυκλοφορεί τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουνίου
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μουσική συνεργασία έρχεται να τραβήξει τα βλέμματα των φίλων της μουσικής. Η Μαρίνα Σάττι συμπράττει με τη Zeyne, τη νεαρή τραγουδίστρια με καταγωγή από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι «A’Ti». Πρόκειται για ένα project που φέρνει κοντά διαφορετικές κουλτούρες, ήχους και μουσικές επιρροές, αναδεικνύοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει και τις δύο καλλιτέχνιδες. Το νέο τους τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 5 Ιουνίου.

Μαρίνα Σάττι
https://www.instagram.com/marina_satti/

Το «A’Ti» θα γίνει διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 00:00, ενώ σύμφωνα με το teaser του video clip που δημοσίευσαν στα Instagram προφίλ τους, το κομμάτι θα περιλαμβάνει στίχους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αραβικά. Η συνεργασία τους έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο καλλιτέχνιδες που ξεχωρίζουν για τη μοναδική μουσική τους ταυτότητα.

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Η σύμπραξη της Μαρίνας Σάττι με τη Zeyne μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Και οι δύο έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν ξεχωριστό ήχο, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονες μουσικές επιρροές από την pop, την R&B και την ηλεκτρονική σκηνή.

Η Μαρίνα Σάττι, που γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα σουδανικής καταγωγής και μεγάλωσε στην Κρήτη, έχει χτίσει ολόκληρη την καλλιτεχνική της πορεία πάνω στη σύνδεση διαφορετικών πολιτισμών και μουσικών ειδών. Από την άλλη πλευρά, η Zeyne, κατά κόσμον Zein Sajdi, μεγάλωσε στο Αμμάν της Ιορδανίας και έχει ρίζες από τη Νάμπλους της Παλαιστίνης. Μέσα από τα τραγούδια της εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, οι αναμνήσεις και η προσωπική αναζήτηση.

Η 28χρονη τραγουδίστρια ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου όταν ήταν μόλις 6 ετών, ενώ από τα 5 της χρόνια συμμετείχε σε ομάδες νταμπκέ, του παραδοσιακού χορού της περιοχής της. Σημαντική επιρροή στη διαδρομή της είχε και η μητέρα της, η οποία για περισσότερα από είκοσι χρόνια ηγούνταν ομάδας νταμπκέ.

Τα τελευταία χρόνια η Zeyne έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της Μέσης Ανατολής. Μεγάλη απήχηση γνώρισε το τραγούδι «Asli Ana», το οποίο έγινε viral και ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο YouTube μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε και το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Awda» («Επιστροφή»), ένα concept album που περιστρέφεται γύρω από την απώλεια, την πίστη και την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας.

Η Μαρίνα Σάττι είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και κατά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2024 στο Μάλμε. Η τραγουδίστρια είχε εκφράσει δημόσια τις απόψεις της μέσα από αναρτήσεις και δημόσιες εμφανίσεις, προκαλώντας τότε ποικίλες αντιδράσεις αλλά και σημαντική στήριξη από μεγάλο μέρος του κοινού. Παράλληλα, η παρουσία της στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Zari», το οποίο κατέκτησε την 11η θέση, συνέβαλε σημαντικά στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων για τη Eurovision.

Με το «A’Ti», η Μαρίνα Σάττι και η Zeyne ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα μουσικό αποτέλεσμα που συνδυάζει διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμικές επιρροές και σύγχρονους ήχους. Η συνεργασία τους αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών και ήδη έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στο κοινό. Οι δύο καλλιτέχνιδες δείχνουν έτοιμες να προσθέσουν ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μουσική τους πορεία, μέσα από ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να ταξιδέψει πέρα από σύνορα και μουσικά στερεότυπα.

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Zeyne Μαρίνα Σάττι
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