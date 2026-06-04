Το live που έγινε viral: Ο Jason Momoa επί σκηνής ημίγυμνος

Ο Jason Momoa εμφανίστηκε ημίγυμνος σε live με τη μπάντα του Öof Tatatá στην Καλιφόρνια και έγινε viral με μία εκρηκτική εμφάνιση

Ο Jason Momoa προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του με μια εκρηκτική και άκρως ροκ εμφάνιση σε live στην Καλιφόρνια. Ο γνωστός ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά και με τη μουσική, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και έδωσε ένα show που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Red Dog Saloon με τη ροκ μπάντα του Öof Tatatá, ο Jason Momoa σε μια αυθόρμητη στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει κιθάρα ημίγυμνος, ξεσηκώνοντας το κοινό που βρισκόταν εκεί.

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Η μπάντα του, στην οποία συμμετέχουν ο frontman και κιθαρίστας Mike Hayes αλλά και ο ντράμερ Kenny Dale, συνόδευσε τον ηθοποιό σε ένα δυνατό live set, που κινήθηκε σε καθαρά rock ενέργεια και ένταση.

Jason Momoa goes shirtless to shred on a guitar with his band! Credit: Backgrid pic.twitter.com/SPE6NbqA31 — TMZ (@TMZ) June 3, 2026

Ο Jason Momoa δεν είναι άγνωστος στον χώρο της μουσικής σκηνής, καθώς είχε αναλάβει και τον ρόλο του παρουσιαστή στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne στις 5 Ιουλίου, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη του για τη ροκ κουλτούρα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι ήδη προγραμματισμένη για την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις live εμφανίσεις τους.

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