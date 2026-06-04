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Το live που έγινε viral: Ο Jason Momoa επί σκηνής ημίγυμνος

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Ο Jason Momoa εμφανίστηκε ημίγυμνος σε live με τη μπάντα του Öof Tatatá στην Καλιφόρνια και έγινε viral με μία εκρηκτική εμφάνιση
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Jason Momoa προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του με μια εκρηκτική και άκρως ροκ εμφάνιση σε live στην Καλιφόρνια. Ο γνωστός ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά και με τη μουσική, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και έδωσε ένα show που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ο Jason Momoa και ο Ozzy Osbourne σε κοινή εμφάνιση, με αφορμή τη μουσική των Black Sabbath.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Red Dog Saloon με τη ροκ μπάντα του Öof Tatatá, ο Jason Momoa σε μια αυθόρμητη στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει κιθάρα ημίγυμνος, ξεσηκώνοντας το κοινό που βρισκόταν εκεί.

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Η μπάντα του, στην οποία συμμετέχουν ο frontman και κιθαρίστας Mike Hayes αλλά και ο ντράμερ Kenny Dale, συνόδευσε τον ηθοποιό σε ένα δυνατό live set, που κινήθηκε σε καθαρά rock ενέργεια και ένταση.

Ο Jason Momoa δεν είναι άγνωστος στον χώρο της μουσικής σκηνής, καθώς είχε αναλάβει και τον ρόλο του παρουσιαστή στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne στις 5 Ιουλίου, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη του για τη ροκ κουλτούρα.

Jason Momoa
https://www.instagram.com/prideofgypsies/

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι ήδη προγραμματισμένη για την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις live εμφανίσεις τους.

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Jason Momoa
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