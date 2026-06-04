Michael Jackson: Η άγνωστη στιγμή που η κόρη του, Paris, του έσωσε τη ζωή

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή από την ταραχώδη προσωπική ζωή του Michael Jackson έφερε στο φως ο επί σειρά ετών σωματοφύλακάς του, Matt Fiddes. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο podcast «The Art of Dialogue», η κόρη του «Βασιλιά της Ποπ», Paris Jackson, υπήρξε καθοριστική για τη σωτηρία του πατέρα της κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου ιατρικού περιστατικού το 2003.

Ο Matt Fiddes, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό του καλλιτέχνη από το 1999 έως το 2009, περιέγραψε μια τρομακτική σκηνή όπου ο Michael Jackson, έπειτα από χορήγηση φαρμάκου από γιατρό, έφτασε σε οριακό σημείο, δυσκολευόμενος ακόμη και να αναπνεύσει. «Η Paris ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας ειδοποίησε άμεσα», υποστήριξε ο σωματοφύλακας, τονίζοντας πως ο Jackson αρνήθηκε πεισματικά την κλήση ασθενοφόρου, φοβούμενος τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που θα λάμβανε η είδηση στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπίσημοι, καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την πλευρά της οικογένειας Jackson.

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Η χρόνια πάλη με την αϋπνία και η σχέση με τον Conrad Murray

Ο Fiddes στάθηκε ιδιαίτερα στον εφιάλτη της αϋπνίας που βασάνιζε τον θρυλικό τραγουδιστή, ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν το βάρος των δικαστικών διαμαχών και της ψυχολογικής πίεσης είχε γίνει αβάσταχτο. Ο σωματοφύλακας περιέγραψε συγκλονιστικά περιστατικά, όπου ο καλλιτέχνης κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες σκευασμάτων για τον ύπνο, χωρίς ωστόσο να βρίσκει ανακούφιση.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε, σύμφωνα με τον Fiddes, στη συνεργασία του Jackson με τον γιατρό Conrad Murray. Η σχέση τους αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο Murray άρχισε να χορηγεί στον τραγουδιστή προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται σε χειρουργεία. Η πρακτική αυτή οδήγησε τελικά στον τραγικό θάνατο του Michael Jackson το 2009. Το 2011, ο Conrad Murray καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού αποκαλύφθηκε πως η καθημερινή χρήση της ουσίας για την αντιμετώπιση της αϋπνίας ήταν μια απόλυτα επικίνδυνη και καταστροφική επιλογή.