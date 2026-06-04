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Good Job Nicky: Η μεγάλη επιστροφή με το «Questions»

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Ο Good Job Nicky επιστρέφει με το «Questions», ένα εθιστικό pop single με διεθνή αέρα που υπόσχεται να κυριαρχήσει
Mad.gr

Ο πάντα ανατρεπτικός good job nicky επιστρέφει με το νέο του single «Questions», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company και σίγουρα θα είναι το επόμενο add to favorites!
Το «Questions» έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να κατακλίσει το καλοκαίρι μας και να μας κάνει να χορέψουμε με τον ρυθμό του σαν να μην μας απασχολεί κανένα αναπάντητο ερώτημα…!

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Ο good job nicky, μας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την μοναδική του μουσική ικανότητα να δημιουργεί με διεθνείς προδιαγραφές συνδυάζοντας τον σύγχρονο pop ήχο, με στίχους που δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο και παραγωγές που θα ζήλευαν πολλοί.

Η χαρακτηριστική του φωνή και το ερμηνευτικό του χάρισμα τον κάνει να ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα ενώ μέσα από το Questions μας χαρίζει ένα αποτέλεσμα εθιστικό.

goodjobnicky Questions

Το «Questions» αποτελεί την έναρξη μιας πιο ώριμης και συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής εποχής για τον good job nicky.

O ίδιος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική μαζί με τον ξεχωριστό papatanice, αποτυπώνοντας σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα που αγγίζουν όλους μας.

Με χορευτική διάθεση και international προσανατολισμό, το «Questions» ήρθε για να κατακτήσει την καλοκαιρινή μας καθημερινότητα και υποσχόμαστε να το ακούμε στο repeat!

Άλλωστε, ο good job nicky ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί τραγούδια που γίνονται hits από την πρώτη κιόλας ακρόαση.

Το «Questions» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://goodjobnicky.lnk.to/Questions

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good job nicky Questions
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