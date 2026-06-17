Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το Tae Kwon Do μετατράπηκε σε καλοκαιρινό νησί μόλις η Ανδρομάχη ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό στους ρυθμούς της

Με μια ματιά Η Ανδρομάχη σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στα MAD VMA 2026, με νησιώτικη αύρα.

Ερμηνεύει ένα mash up με την Τζένη Κατσίγιαννη, συνδυάζοντας τις επιτυχίες τους.

Η Ανδρομάχη είναι υποψήφια σε τρεις κατηγορίες: «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral».

Το νέο της τραγούδι «Σούσουρο» έχει γίνει τάση στα social media και συνδυάζει παλιό ελληνικό σινεμά με σύγχρονη παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις είδαμε την Ανδρομάχη να ανεβαίνει στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και το Tae Kwon Do να μετατρέπεται αμέσως σε ένα καλοκαιρινό πάρτυ γεμάτο νησιώτικη αύρα, χορό και ανεβασμένη διάθεση. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του act, το κοινό μπήκε σε απόλυτο summer mood, τραγουδώντας και χειροκροτώντας ρυθμικά, ενώ η ίδια με τη ζεστή της παρουσία και την ενέργειά της παρέσυρε τους πάντες σε ένα ξέφρενο μουσικό σκηνικό που μύριζε ελληνικό καλοκαίρι και έμοιαζε ήδη με μία από τις πιο feel-good στιγμές της βραδιάς.

Η Ανδρομάχη άνοιξε το act της με εκρηκτικό τρόπο, ερμηνεύοντας τη μεγάλη της επιτυχία «Καλέ Ποιος Είναι Αυτός» και παρασύροντας το κοινό με το μπρίο και την αστείρευτη ενέργειά της. Η εμφάνισή της μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με nude διαφάνειες και κρύσταλλα σε fishnet εφέ, που χάρισε μοναδική λάμψη κάτω από τα φώτα της σκηνής.

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Στη συνέχεια, η σκηνή υποδέχθηκε τη δυναμική Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία έκανε μια επιβλητική είσοδο για να ερμηνεύσει το viral hit της, «Πες Μου Πώς Σε Λένε». Η παρουσία της αποτέλεσε το ιδανικό συμπλήρωμα στη βραδιά, με την ίδια να κλέβει την παράσταση φορώντας ένα λαμπερό κίτρινο φόρεμα καλυμμένο με glitter, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που απογείωσε το κέφι στο Κλειστό του Tae Kwon Do.

Τα 2 τραγούδια «δέθηκαν» ιδανικά, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και ανατρεπτικό mash up. Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι, με τον ρυθμό να απογειώνεται και τις δύο καλλιτέχνιδες να αλληλεπιδρούν με απίστευτη χημεία, αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη θα είναι το highlight της βραδιάς των βραβείων. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ξεσηκωτικό!

Ανδρομάχη: Η «εκτόξευσή» της φέτος το καλοκαίρι

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ανδρομάχη σε μία από τις πιο δημιουργικές της στιγμές, συνεχίζοντας το προσωπικό της σερί με το νέο της smash hit «Σούσουρο». Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Records, φέρνει την υπογραφή της ίδιας στη μουσική και τους στίχους, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό της εύρος. Το κομμάτι κερδίζει τις εντυπώσεις συνδυάζοντας τον αέρα και τη νοσταλγία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη, φρέσκια παραγωγή.

Το «Σούσουρο» έχει ήδη καταφέρει να γίνει η απόλυτη τάση στα social media, μετρώντας χιλιάδες video creations στο TikTok, ενώ το νοσταλγικό music video που το συνοδεύει, σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια. Με την ανανεωμένη εμπιστοσύνη της Panik Records, αφού η Ανδρομάχη ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό της με την εταιρεία, η ερμηνεύτρια δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει ακόμα περισσότερες κορυφές, συνδυάζοντας το ταλέντο της με την αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση.

Τζένη Κατσίγιαννη: Η φωνή πίσω από το viral hit του TikTok

Η Τζένη Κατσίγιαννη αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και αυθεντικές φωνές του σύγχρονου δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού, έχοντας στο «DNA» της τη μουσική παράδοση. Με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, η ερμηνεύτρια μεγάλωσε μέσα στα ακούσματα του αείμνηστου πατέρα της, Φώτη Κατσίγιαννη, και από πολύ νωρίς, πριν καν συμπληρώσει τα 18 της χρόνια, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού.

Η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αδερφό της, Γιάννη Κατσίγιαννη, με τον οποίο συνεργάζονται στενά, συνεχίζοντας επάξια τη βαριά μουσική κληρονομιά της οικογένειάς τους και καταφέρνοντας να γεφυρώσουν με επιτυχία το χάσμα μεταξύ της δημοτικής παράδοσης και του σύγχρονου λαϊκού ήχου.

Κεντρική εικόνα: Ιωάννα Κοντού