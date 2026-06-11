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Μουσικά Νέα 11.06.2026

Μαρίνα Σάττι: Το μεγάλο όνειρο συνεργασίας και η αποκάλυψη για το μέλλον της

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Η Μαρίνα Σάττι μιλά για τον Γιώργο Λάνθιμο, τη Zeyne και την απόφασή της να απέχει από τις συναυλίες αυτό το καλοκαίρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σάττι συνεργάζεται με την Zeyne σε ένα τραγούδι για την απώλεια και την επανεκκίνηση.
  • Η Σάττι ονειρεύεται να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.
  • Η συνεργασία με την Zeyne την έφερε κοντά με τις ρίζες της, λόγω της καταγωγής του πατέρα της από το Σουδάν.
  • Η Μαρίνα Σάττι αποφάσισε να κάνει διάλειμμα από τις συναυλίες αυτό το καλοκαίρι.
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Μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση φέρνει κοντά τη Μαρίνα Σάττι και τη Zeyne, με τις δύο δημιουργούς να παρουσιάζουν ένα τραγούδι που αγγίζει θέματα όπως η απώλεια, η συναισθηματική λύτρωση και η δύναμη της επανεκκίνησης. Η συνεργασία τους έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς συνδυάζει διαφορετικές επιρροές και προσωπικά βιώματα.

Η Μαρίνα Σάττι και η Zeyne ποζάρουν μαζί, σηματοδοτώντας τη νέα τους διεθνή συνεργασία στη μουσική σκηνή.
www.instagram.com/marina_satti

Με αφορμή το νέο τους project, οι δύο καλλιτέχνιδες μίλησαν στο ΒΗΜΑgazino και τον Γιώργο Νάστο, ανοίγοντας την καρδιά τους για όσα τις ενώνουν καλλιτεχνικά αλλά και ανθρώπινα. Η Μαρίνα Σάττι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πρόσωπα με τα οποία θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο δημιουργικό της όνειρο.

Μαρίνα Σάττι: Νέα διεθνής συνεργασία με τη Zeyne

Όταν κλήθηκε να απαντήσει με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να ενώσει τις δυνάμεις της, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν δίστασε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. «Με τον Γιώργο Λάνθιμο». Η ίδια εξήγησε πως σε μια συνεργασία δεν είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ωστόσο θεωρεί σημαντικό να υπάρχει κοινό έδαφος σε βασικές αξίες και αισθητικές αναφορές.

Η Μαρίνα Σάττι με κόκκινο-άσπρο μαγιό κρατάει φράουλα δίπλα στην πισίνα, ενόψει της περιοδείας της στην Αμερική.
https://www.instagram.com/marina_satti/

«Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχεις ακριβώς την ίδια κοσμοθεωρία, αλλά σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ένας κοινός πυρήνας αξιών, αισθητικής και ευαισθησίας. Στην περίπτωση της Zeyne, για παράδειγμα, ένιωσα εξαρχής ότι ήταν μια συνεργασία που για εμένα θα σήμαινε πολλά. Πρόσφατα έχασα τον πατέρα μου, που ήταν από το Σουδάν, και ένιωθα ότι με κάποιον τρόπο ξανασυνδεόμουν με αυτή την πλευρά του εαυτού μου. Οι μελωδίες, ο ρυθμός που υποβόσκει σε κάποια σημεία, ακόμα και η αραβική γλώσσα στην οποία τραγουδά η Zeyne, μου δημιούργησαν ένα πολύ έντονο και προσωπικό συναίσθημα οικειότητας».

Πορτρέτο της Μαρίνας Σάττι από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
www.instagram.com/marina_satti

Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε επίσης ότι πήρε μια σημαντική απόφαση για το φετινό καλοκαίρι, επιλέγοντας να απομακρυνθεί προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις. «Τους τελευταίους μήνες είχα αποφασίσει να πάρω ένα μικρό διάλειμμα, αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνω συναυλίες για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια κι έτσι πριν από την πρώτη συναυλία είχα λίγο άγχος, γιατί είχα να παίξω live από το περυσινό καλοκαίρι».

Η Μαρίνα Σάττι ποζάρει με τζιν και αθλητικό σουτιέν μπροστά από μπλε κουρτίνα, αναφερόμενη στην Eurovision.
https://www.instagram.com/marina_satti/

Ωστόσο, οι πρόσφατες εμφανίσεις της στο εξωτερικό λειτούργησαν ως υπενθύμιση για το γιατί επέλεξε εξαρχής να ασχοληθεί με τη μουσική. «Αλλά τελικά αυτές οι συναυλίες μού θύμισαν πολύ έντονα γιατί ξεκίνησα να κάνω μουσική εξαρχής και πόσο το πραγματικό νόημα είναι να βρισκόμαστε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Αυτό το από κοντά δεν συγκρίνεται ούτε με το Ιnternet ούτε με τίποτε άλλο».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια στάθηκε στη μοναδική ενέργεια που δημιουργείται ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης. «Υπάρχει κάτι μαγικό στο να μη φοβάσαι να εκτεθείς και να μοιράζεσαι μουσική ζωντανά με ανθρώπους που αναπνέουν μαζί σου την ίδια στιγμή. Έχει κάτι το μεταφυσικό αν το σκεφτείς».

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Μαρίνα Σάττι συνέντευξη
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