Jane Austen: Το «Sense and Sensibility» επιστρέφει στους κινηματογράφους

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας ταινίας «Sense and Sensibility» με πρωταγωνίστρια τη Daisy Edgar-Jones

Με μια ματιά Νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Sense and Sensibility» της Jane Austen με πρωταγωνίστρια τη Daisy Edgar-Jones.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής και εστιάζει σε δύο αδελφές και τις ερωτικές τους περιπέτειες.

Η Working Title, που έχει συνεργαστεί ξανά με τη Focus σε Austen, παράγει τη νέα μεταφορά.

Η πρεμιέρα της νέας ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Daisy Edgar-Jones επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της λογοτεχνίας, καθώς αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του νέου «Sense and Sensibility», της φρέσκιας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Jane Austen.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο George Oakley, ενώ το σενάριο βασίζεται στη νέα διασκευή της Diana Reid. Η παραγωγή φιλοδοξεί να συστήσει τη διαχρονική ιστορία της Austen σε μια νέα γενιά θεατών, διατηρώντας τον ρομαντισμό και τη δραματική ένταση που έκαναν το έργο αγαπητό εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.

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Πλάι στη Daisy Edgar-Jones εμφανίζονται οι Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay και Fiona Shaw, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Τοποθετημένη στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής, η κλασική ιστορία της Austen ακολουθεί τον εύπορο κύριο Ντάσγουντ, ο οποίος πεθαίνει αφήνοντας τη δεύτερη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι γυναίκες μετακομίζουν σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι, όπου οι δύο μεγαλύτερες αδελφές βρίσκονται στο επίκεντρο διαφορετικών ερωτικών διεκδικήσεων, αναζητώντας την αληθινή αγάπη».

Την παραγωγή υπογράφουν οι Tim Bevan και Eric Fellner της Working Title, μαζί με την India Flint από τη November Pictures και την Jo Wallett από την Kiddo Films.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Working Title συνεργάζεται με τη Focus σε κινηματογραφική μεταφορά έργου της Jane Austen. Οι δύο εταιρείες είχαν ενώσει ξανά τις δυνάμεις τους στο «Pride & Prejudice» του 2005, που απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά και στο «Emma.» του 2020.

Το «Sense and Sensibility» είχε μεταφερθεί ξανά στον κινηματογράφο το 1995, σε παραγωγή της Sony Pictures Classics, με σκηνοθέτη τον Ang Lee.

Το σενάριο εκείνης της ταινίας είχε γράψει η Emma Thompson, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης ως Elinor Dashwood, ενώ τον ρόλο της μικρότερης αδελφής, Marianne, είχε αναλάβει η Kate Winslet.

Η Emma Thompson τιμήθηκε τότε με το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ συνολικά η ταινία συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ και ξεπέρασε τα 134 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office.

Η Focus έχει αναλάβει τα παγκόσμια δικαιώματα της νέας παραγωγής, ενώ η UPI θα διαχειριστεί τη διεθνή διανομή της ταινίας. Η νέα εκδοχή του «Sense and Sensibility» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, φιλοδοξώντας να επαναφέρει ένα από τα σημαντικότερα έργα της Jane Austen στο προσκήνιο μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά.