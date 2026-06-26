Klavdia: Εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο στο Instagram – H εξήγηση που έδωσε

Η Klavdia ανησύχησε τους διαδικτυακούς της φίλους με φωτογραφία πρησμένου προσώπου, πριν αποκαλύψει την πραγματική αιτία

Με μια ματιά Η Klavdia εμφανίστηκε πρησμένη στο Instagram, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.

Αρχικά, η τραγουδίστρια αστειεύτηκε ότι την δάγκωσε λαγοκέφαλος.

Η πραγματική αιτία του πρηξίματος ήταν επέμβαση εξαγωγής φρονιμίτη.

Η Klavdia συνεχίζει κανονικά την καλοκαιρινή της περιοδεία μετά την επέμβαση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή χιούμορ που αρχικά μπέρδεψε τους θαυμαστές της χάρισε η Klavdia το βράδυ της Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, που μας εκπροσώπησε με επιτυχία στη Eurovision 2025, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media εμφανώς πρησμένη, συνοδεύοντάς την από μια… «επικίνδυνη» λεζάντα: «Με δάγκωσε λαγοκέφαλος».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αμέσως την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν άργησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αποκαλύπτοντας σε ένα follow-up videoπως όλα ήταν ένα έξυπνο αστείο. Στην πραγματικότητα, το πρήξιμο οφειλόταν σε μια επέμβαση εξαγωγής φρονιμίτη. Με το γνώριμο παιχνιδιάρικο ύφος της, η Klavdia καθησύχασε τους ακόλουθούς της σημειώνοντας: «Έλα σας πειράζω, δεν με δάγκωσε, απλά μου έφαγε τον φρονιμίτη από την πείνα του!».

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Μια επιτυχημένη χρονιά για την Klavdia

Η Klavdia διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της στον διαγωνισμό της Eurovision το 2025, όπου το «Αστερομάτα» κέρδισε τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού με τον λυρισμό και την ατμοσφαιρική του ενορχήστρωση, η δημοφιλία της έχει εκτοξευθεί.

Αυτή την περίοδο, η ερμηνεύτρια βρίσκεται σε φάση καλοκαιρινής περιοδείας, συμμετέχοντας σε επιλεγμένα φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Παρά την πρόσφατη οδοντιατρική της περιπέτεια, η Klavdia αναμένεται να συνεχίσει κανονικά τις ζωντανές εμφανίσεις της, οι οποίες αποτελούν κεντρικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της παρουσίας για το φετινό καλοκαίρι.