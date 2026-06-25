Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη

Με μια ματιά Η Cate Blanchett παρουσίασε στις Βρυξέλλες το "Human Consent Registry" για την προστασία δικαιωμάτων από AI.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη χρήση ονόματος, εικόνας και φωνής τους από AI.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω ανησυχιών για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από AI και την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων.

Το registry μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την AI. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cate Blanchett παρουσίασε στις Βρυξέλλες μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός βρέθηκε στο European Parliament, όπου ανέλυσε το concept του «Human Consent Registry», μιας δωρεάν πλατφόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη χρήση του ονόματος, της εικόνας και της φωνής τους από AI συστήματα.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού διεθνώς, καθώς ολοένα και περισσότερες φωνές από τον χώρο της τέχνης και της τεχνολογίας ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από συστήματα AI.

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Η πλατφόρμα που παρουσίασε η Cate Blanchett δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να ορίσει με σαφήνεια αν επιτρέπει ή όχι τη χρήση της ταυτότητάς του από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν αν θέλουν να ενημερώνονται εκ των προτέρων ή να λαμβάνουν αποζημίωση πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Οι επιλογές αυτές μετατρέπονται σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, ώστε να μπορούν θεωρητικά να ενσωματωθούν σε AI συστήματα, δημιουργώντας ένα πρώτο πλαίσιο ψηφιακής συναίνεσης. Η ίδια η Cate Blanchett υπογράμμισε ότι στην εποχή της AI, η ταυτότητα ενός ανθρώπου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσωπική ιδιοκτησία και όχι ως ελεύθερα διαθέσιμο δεδομένο.

Η συζήτηση για τα δικαιώματα δημιουργών και την AI

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου συγγραφείς, καλλιτέχνες και δημιουργοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη χρήση έργων και προσωπικών στοιχείων τους από συστήματα AI χωρίς άδεια.

Το ζήτημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, με την European Commission να επιχειρεί να θέσει κανόνες μέσω του «EU AI Act». Παρόλα αυτά, παραμένουν σημαντικά νομικά κενά, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία προσώπου, φωνής και προσωπικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από το υπάρχον πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πρωτοβουλία της Cate Blanchett θεωρείται από αρκετούς ως ένα πιθανό εργαλείο που θα μπορούσε στο μέλλον να ενισχύσει ή να συμπληρώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την AI. Σε δεύτερη φάση, το registry ενδέχεται να λειτουργήσει ως πρακτικός μηχανισμός τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων.

Παρότι η πλατφόρμα είναι προς το παρόν εθελοντική, δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο πολιτικής και ρυθμιστικής χρήσης στο μέλλον, εφόσον υιοθετηθεί από θεσμικούς φορείς ή τεχνολογικές εταιρείες.

Η συζήτηση γύρω από την προστασία της ανθρώπινης εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ανοιχτή, με την Ευρώπη να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.