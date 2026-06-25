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Celeb World 25.06.2026

Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη

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Η Cate Blanchett παρουσίασε το «Human Consent Registry», ένα μηχανισμό «άμυνας» απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση AI
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cate Blanchett παρουσίασε στις Βρυξέλλες το "Human Consent Registry" για την προστασία δικαιωμάτων από AI.
  • Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη χρήση ονόματος, εικόνας και φωνής τους από AI.
  • Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω ανησυχιών για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από AI και την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων.
  • Το registry μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την AI.
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Η Cate Blanchett παρουσίασε στις Βρυξέλλες μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός βρέθηκε στο European Parliament, όπου ανέλυσε το concept του «Human Consent Registry», μιας δωρεάν πλατφόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη χρήση του ονόματος, της εικόνας και της φωνής τους από AI συστήματα.

Cate Blanchett
epa12132529 Cate Blanchett on stage during the closing and awards ceremony of the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 24 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. EPA/MOHAMMED BADRA

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού διεθνώς, καθώς ολοένα και περισσότερες φωνές από τον χώρο της τέχνης και της τεχνολογίας ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από συστήματα AI.

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Η πλατφόρμα που παρουσίασε η Cate Blanchett δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να ορίσει με σαφήνεια αν επιτρέπει ή όχι τη χρήση της ταυτότητάς του από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν αν θέλουν να ενημερώνονται εκ των προτέρων ή να λαμβάνουν αποζημίωση πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Η Lady Gaga στο Graveyard Gala για την παρουσίαση του single The Dead Dance και τη συμμετοχή της στη σειρά Wednesday.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι επιλογές αυτές μετατρέπονται σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, ώστε να μπορούν θεωρητικά να ενσωματωθούν σε AI συστήματα, δημιουργώντας ένα πρώτο πλαίσιο ψηφιακής συναίνεσης. Η ίδια η Cate Blanchett υπογράμμισε ότι στην εποχή της AI, η ταυτότητα ενός ανθρώπου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσωπική ιδιοκτησία και όχι ως ελεύθερα διαθέσιμο δεδομένο.

Η συζήτηση για τα δικαιώματα δημιουργών και την AI

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου συγγραφείς, καλλιτέχνες και δημιουργοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη χρήση έργων και προσωπικών στοιχείων τους από συστήματα AI χωρίς άδεια.

Η ηθοποιός Cate Blanchett, η οποία συμμετέχει στην ταινία How to Train Your Dragon 2.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζήτημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, με την European Commission να επιχειρεί να θέσει κανόνες μέσω του «EU AI Act». Παρόλα αυτά, παραμένουν σημαντικά νομικά κενά, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία προσώπου, φωνής και προσωπικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από το υπάρχον πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Guillermo del Toro στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Frankenstein.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρωτοβουλία της Cate Blanchett θεωρείται από αρκετούς ως ένα πιθανό εργαλείο που θα μπορούσε στο μέλλον να ενισχύσει ή να συμπληρώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την AI. Σε δεύτερη φάση, το registry ενδέχεται να λειτουργήσει ως πρακτικός μηχανισμός τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων.

cate_blanchett_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρότι η πλατφόρμα είναι προς το παρόν εθελοντική, δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο πολιτικής και ρυθμιστικής χρήσης στο μέλλον, εφόσον υιοθετηθεί από θεσμικούς φορείς ή τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Guillermo del Toro στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Frankenstein.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συζήτηση γύρω από την προστασία της ανθρώπινης εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ανοιχτή, με την Ευρώπη να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

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Cate Blanchett ΑΕΙ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνητή Νοημοσύνη
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