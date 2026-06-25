Η Kate Hudson βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές – Η εμφάνιση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν την Σκιάθο

Η Kate Hudson εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, λίγο πριν αναχωρήσει για τις διακοπές της στη Σκιάθο

Με μια ματιά Η ηθοποιός Kate Hudson βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.

Εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν ταξιδέψει για τη Σκιάθο.

Εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ, με άνετο καλοκαιρινό στυλ.

Η Ελλάδα αποτελεί σταθερό προορισμό διακοπών για τη διεθνούς φήμης ηθοποιό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην Ελλάδα βρίσκεται η διεθνούς φήμης ηθοποιός Kate Hudson, επιλέγοντας ξανά τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής την εντόπισε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου εμφανίστηκε χαλαρή και χωρίς μακιγιάζ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», η ηθοποιός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σκιάθο, έναν από τους αγαπημένους της ελληνικούς προορισμούς.

Η Kate Hudson καταγράφηκε με απόλυτα φυσική εμφάνιση, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, χωρίς make-up και φορώντας γυαλιά ηλίου. Το outfit της ολοκληρωνόταν με λευκό στράπλες top και καφέ τσάντα, σε ένα άνετο και καλοκαιρινό στυλ.

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Καθώς περπατούσε στο αεροδρόμιο, δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφο της εκπομπής, με τα πλάνα να προβάλλονται σήμερα το πρωί. Η ίδια εμφανίστηκε ευγενική αλλά δεν θέλησε να προχωρήσει σε δηλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα». Η παρουσία της Kate Hudson στην Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη σταθερή προτίμηση πολλών διεθνών stars στους ελληνικούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.





Η εμφάνιση της Kate Hudson στο αεροδρόμιο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επιβάτες και τους παρευρισκόμενους, με αρκετούς να σχολιάζουν τη φυσική και ανεπιτήδευτη εικόνα της. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Hollywood, η ηθοποιός κινήθηκε διακριτικά στον χώρο του αεροδρομίου, αποφεύγοντας την έντονη δημοσιότητα.

Η επιλογή της Ελλάδας για ακόμη μία φορά ως προορισμού διακοπών επιβεβαιώνει τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει πολλοί διεθνείς celebrities με τα ελληνικά νησιά. Η Σκιάθος, όπου αναμένεται να ταξιδέψει, αποτελεί διαχρονικά αγαπημένο καλοκαιρινό spot για stars και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, χάρη στις παραλίες και την αυθεντική της ατμόσφαιρα.