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Celeb World 25.06.2026

Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων

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Παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη με εντυπωσιακές τούρτες και σκηνικό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα διοργάνωσαν εντυπωσιακό πάρτι για τα 5α γενέθλια των δίδυμων κορών τους.
  • Η γιορτή περιλάμβανε παραμυθένιο σκηνικό, πολύχρωμα μπαλόνια και θεματικά παιχνίδια για τους μικρούς καλεσμένους.
  • Δύο εντυπωσιακές τούρτες εμπνευσμένες από την πριγκίπισσα Ραπουνζέλ έκλεψαν τις εντυπώσεις.
  • Οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media, με το Instagram να γεμίζει φωτογραφίες και βίντεο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα παραμυθένιο και άκρως εντυπωσιακό πάρτι διοργάνωσαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα για τα πέμπτα γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών τους, Αριάνας και Φιλίππας. Η οικογένεια γιόρτασε τη ξεχωριστή αυτή ημέρα με ένα event γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και χαμόγελα.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Το σκηνικό που στήθηκε για τη γιορτή ήταν βγαλμένο από παραμύθι, με πολύχρωμα μπαλόνια, ειδικά διαμορφωμένους χώρους δραστηριοτήτων και θεματικά παιχνίδια που ενθουσίασαν τους μικρούς καλεσμένους. Το concept της βραδιάς περιλάμβανε δύο εντυπωσιακές τούρτες εμπνευσμένες από την πριγκίπισσα Ραπουνζέλ, οι οποίες έκλεψαν τις εντυπώσεις.

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Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν όλοι οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν το «Χρόνια πολλά», ενώ οι μικρές Αριάνα και Φιλίππα έσβησαν τις εντυπωσιακές δίπατες τούρτες τους, μέσα σε χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι καλεσμένοι ανέβασαν στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media, με το Instagram να γεμίζει άμεσα από φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είχαν παντρευτεί το 2018 στη Σίφνο, ενώ το 2021 έγιναν γονείς για πρώτη φορά, καλωσορίζοντας τις δίδυμες κόρες τους, οι οποίες από τότε έχουν γίνει το απόλυτο κέντρο της ζωής τους.

https://www.instagram.com/chrismpo/

Τα τελευταία χρόνια, το ζευγάρι προσπαθεί να συνδυάζει απαιτητική επαγγελματική πορεία με την οικογενειακή του ζωή, έχοντας βρει ισορροπία ανάμεσα στους δύο κόσμους. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα, παραμένουν ιδιαίτερα δεμένοι και αφοσιωμένοι στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Παράλληλα, έχουν έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους ως γονείς, δείχνοντας πόσο σημαντική θέση έχει η οικογένεια στη ζωή τους. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι, η μεγαλύτερη επιτυχία τους δεν είναι άλλη από την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.

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πάρτι Σάκης Τανιμανίδης Χριστίνα Μπόμπα
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