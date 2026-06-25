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TV & Media 25.06.2026

Οριστική αυλαία για το «Buongiorno» στο MEGA – Εκτός σταθμού η Φαίη Σκορδά

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Ραγδαίες εξελίξεις στο MEGA με το «Buongiorno» να ολοκληρώνει οριστικά τον κύκλο του και τη Φαίη Σκορδά να αποχωρεί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ολοκληρώνεται οριστικά στο τέλος της φετινής σεζόν.
  • Η Φαίη Σκορδά αποχωρεί από το MEGA μετά από δύο χρόνια συνεργασίας.
  • Δεν ενεργοποιήθηκε η προαιρετική ανανέωση συνεργασίας της παρουσιάστριας με το κανάλι.
  • Το κανάλι αναζητά νέο πρόγραμμα για την επόμενη σεζόν, ενώ η Φαίη Σκορδά αναζητά νέα τηλεοπτική στέγη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς το «Buongiorno» του MEGA φαίνεται πως ολοκληρώνει οριστικά τον κύκλο του. Η εκπομπή θα μεταδοθεί κανονικά μέχρι την Παρασκευή, οπότε και θα ρίξει αυλαία για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή αφορά το μέλλον της, καθώς δεν πρόκειται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του σταθμού την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στην Σκωτία με τους γιους της - Το φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram
https://www.instagram.com/fayskorda/

Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η συνεργασία της Φαίης Σκορδά με το MEGA μετά από δύο χρόνια παρουσίας. Όπως προκύπτει, δεν θα ενεργοποιηθεί η προαιρετική ανανέωση συνεργασίας («+1») που προβλεπόταν στο συμβόλαιό της, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες φήμες γύρω από το μέλλον της παρουσιάστριας στον σταθμό. Από τη μία πλευρά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα στελέχη του MEGA επιθυμούσαν μειώσεις στο διαθέσιμο μπάτζετ της εκπομπής. Από την άλλη, η ίδια η παρουσιάστρια φέρεται να μην είχε λάβει ξεκάθαρη ενημέρωση μέχρι και τα τέλη Μαΐου σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούσαν τη συνέχεια της συνεργασίας της, όπως προβλεπόταν από τους όρους του συμβολαίου της.

Η Φαίη Σκορδά με λευκό ντύσιμο και γυαλιά ηλίου κάθεται σε λευκά σκαλιά, απολαμβάνοντας τον ήλιο.
https://www.instagram.com/fayskorda/

Το συγκεκριμένο σκηνικό δημιούργησε ένα παρατεταμένο κλίμα αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα το μέλλον τόσο της εκπομπής όσο και της παρουσιάστριας να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Φαίη Σκορδά ποζάρει με ροζ μπουφάν και τζιν, κρατώντας το κινητό της για selfie, με αφορμή το νέο μέλος στην οικογένειά της.
https://www.instagram.com/fayskorda/

Πλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επόμενες κινήσεις του MEGA ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν και το πρόσωπο ή το project που θα καλύψει το κενό στη συγκεκριμένη ζώνη. Την ίδια στιγμή, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Φαίη Σκορδά, η οποία μετά το τέλος της συνεργασίας της με το κανάλι βρίσκεται χωρίς τηλεοπτική στέγη και καλείται να αποφασίσει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

 

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Buongiorno MEGA ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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