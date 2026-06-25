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Beauty 25.06.2026

Lemonade nails: 4 τρόποι να κάνεις το μανικιούρ σου το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ

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Θέλεις τα νύχια σου να μυρίζουν «Γρανίτα Λεμόνι»; Ανακαλύπτουμε τις πιο hot τάσεις στο μανικιούρ για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το κίτρινο χρώμα σε όλες τις αποχρώσεις του είναι η κυρίαρχη τάση για τα καλοκαιρινά νύχια.
  • Το "lemon glaze" συνδυάζει κίτρινο με chrome φινίρισμα για λαμπερό αποτέλεσμα.
  • Μικρά nail art σχέδια, όπως πασχαλίτσες, προσθέτουν χαρακτήρα στο μανικιούρ.
  • Το παχύ γαλλικό μανικιούρ με chrome λεπτομέρειες είναι μια μοντέρνα επιλογή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux να παίζει στο repeat και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει επικίνδυνα, το μόνο που χρειάζεσαι για να μπεις σε καλοκαιρινό mood είναι η απόλυτη ανανέωση στα νύχια σου. Όπως ακριβώς το τραγούδι σου φτιάχνει τη διάθεση και σε κάνει να θες να βγεις έξω, έτσι και ένα μανικιούρ με τις πιο «ζουμερές» αποχρώσεις της σεζόν είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να νιώσεις ανανεωμένη και λαμπερή.

statement_kitrina_nixia
https://www.instagram.com/craftedbyaprince/

Αν ψάχνεις κι εσύ το ιδανικό look για να συνοδεύσεις τα καλοκαιρινά σου βράδια, το κίτρινο χρώμα σε όλες του τις εκδοχές είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Είτε κινείσαι σε πιο μινιμαλιστικά μονοπάτια είτε θέλεις να προσθέσεις παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες που μαγνητίζουν τα βλέμματα, ετοιμάσου να πάρεις έμπνευση από τα παρακάτω trends που θα γίνουν η νέα σου εμμονή για τις πιο ζεστές μέρες της σεζόν.

Τα summer beauty essentials που θα έχεις πάντα στην τσάντα σου

Lemon glaze

Το lemon glaze είναι σαν μια δροσερή λεμονάδα για τα μάτια σου και πρόκειται για τον απόλυτο συνδυασμό ηλιόλουστου κίτρινου με ένα icy chrome glaze φινίρισμα. Για να το πετύχεις εύκολα στο σπίτι, εφάρμοσε ένα έντονο βερνίκι σε απόχρωση sunshine-yellow ως βάση και ολοκλήρωσε με μια στρώση λευκής chrome σκόνης, πετυχαίνοντας έτσι εκείνο το «ζουμερό» και λαχταριστό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τέλεια το μαύρισμά σου.

lemon_glaze_nixia
https://www.instagram.com/nailartbyqueenie/

Πασχαλίτσες

Αν το κίτρινο χρώμα από μόνο του δεν σου αρκεί και αναζητάς κάτι με περισσότερο χαρακτήρα, τότε τα μικρά nail art accents είναι η λύση που έψαχνες. Δοκίμασε να προσθέσεις πάνω στη βάση σου μικροσκοπικές πασχαλίτσες, ελιές ή άλλα καλοκαιρινά σύμβολα που θα δώσουν στο μανικιούρ σου την απαραίτητη δόση flair και θα αποδείξουν ότι δεν φοβάσαι να παίξεις με το στυλ σου.

pasxalitses_kitrina_nixia
https://www.instagram.com/nailartbyqueenie/

Thick French

Ξέχνα το παραδοσιακό, λεπτό γαλλικό μανικιούρ, γιατί φέτος το καλοκαίρι οι παχιές γραμμές στις άκρες των νυχιών κάνουν τη διαφορά και τραβούν όλα τα βλέμματα. Δημιούργησε ένα κομψό look ξεκινώντας τη γραμμή λίγο πιο χαμηλά από το φυσικό σου τελείωμα και απογείωσε το αποτέλεσμα περνώντας από πάνω μια στρώση chrome polish, δημιουργώντας έτσι μια statement αντίθεση που δείχνει ταυτόχρονα chic και απόλυτα μοντέρνα.

thick_french_nixia
https://www.instagram.com/nailsby_hal/

Γρανίτα Λεμόνι

Το butter yellow συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας και αποτελεί την πιο safe αλλά και εντυπωσιακή επιλογή για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Αυτή η απαλή παστέλ απόχρωση γίνεται ακόμα πιο θελκτική αν την ενισχύσεις με ένα glossy chrome φινίρισμα, ενώ αν τη συνδυάσεις με ένα stack από χρυσά κοσμήματα, θα πετύχεις τον απόλυτο καλοκαιρινό συνδυασμό που αποπνέει φινέτσα και ακολουθεί πιστά τα trends του 2026.

granita_lemoni
https://www.instagram.com/nailsby_hal/

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