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Celeb News 25.06.2026

«Αττικόν»: Συνελήφθη 90χρονος που προσπάθησε να εισβάλει με μαχαίρι στον θάλαμο της Μάρως Κοντού

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Ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε έξω από τον θάλαμο νοσηλείας της Μάρως Κοντού, όμως η παρατηρητικότητα νοσηλεύτριας απέτρεψε την περαιτέρω εξέλιξη του περιστατικού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • 90χρονος συνελήφθη στο «Αττικόν» για απόπειρα εισόδου στον θάλαμο της Μάρως Κοντού.
  • Ο άνδρας προσπάθησε να εισέλθει στον θάλαμο της ηθοποιού, ισχυριζόμενος ότι είναι συγγενικό της πρόσωπο.
  • Νοσηλεύτρια εντόπισε μαχαίρι στην κατοχή του 90χρονου, ειδοποιώντας την ασφάλεια και την αστυνομία.
  • Η έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού απέτρεψε ένα πιθανώς τραγικό περιστατικό.
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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026) το νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένα περιστατικό που έμοιαζε με επίσκεψη σε αγαπημένο πρόσωπο μετατράπηκε σε σοβαρή απειλή για τη γνωστή ηθοποιό Μάρω Κοντού.

maro_kontou_igeia
https://www.instagram.com/maro_kontou/?hl=el

Λίγο μετά τις 22:00, ένας 90χρονος άνδρας κατάφερε να περάσει την πύλη του νοσοκομείου, έχοντας στις αποσκευές του μια γλάστρα και ένα κουτί. Με το πρόσχημα ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της Μάρως Κοντού, η οποία νοσηλεύεται τις τελευταίες 10 ημέρες στην καρδιολογική κλινική μετά από ατύχημα στο σπίτι της (κάταγμα πλευρού και κάκωση ισχίου), κατάφερε να φτάσει μέχρι τον χώρο έξω από τον θάλαμο της ηθοποιού.

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Η επιμονή του και οι αντιφατικές απαντήσεις που έδινε στο προσωπικό κίνησαν εξαρχής τις υποψίες. Η καθοριστική παρέμβαση, όμως, ήρθε από μια νοσηλεύτρια της κλινικής. Παρατηρώντας τον άνδρα να περιφέρεται, είδε να προεξέχει από την πίσω τσέπη του παντελονιού του η θήκη ενός μαχαιριού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ψύχραιμη αντίδραση και η σύλληψη

Αντιλαμβανόμενη τον άμεσο κίνδυνο, η νοσηλεύτρια ειδοποίησε ακαριαία την ασφάλεια του νοσοκομείου, η οποία με τη σειρά της κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά κρίσιμο, τονίζοντας ότι η έγκαιρη παρατηρητικότητα του προσωπικού απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία. «Αν είχε καταφέρει να μπει στο δωμάτιο, ειδικά αν λάβουμε υπόψη πιθανά θέματα ψυχικής υγείας, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν μοιραίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Η κατάσταση της Μάρως Κοντού

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, η Μάρω Κοντού παραμένει ψύχραιμη. Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η αγαπημένη ηθοποιός είναι ιδιαίτερα κοινωνική, μοιράζοντας ιστορίες από τη μακρόχρονη καριέρα της με τους συνανθρώπους της στο δωμάτιο. Είναι χαρακτηριστικό πως η ίδια, παρά τη δημοσιότητά της, είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να μη μεταφερθεί σε μονόκλινο, επιλέγοντας να παραμείνει σε θάλαμο με άλλους ασθενείς.

maro_kontou
https://www.instagram.com/maro_kontoy_official/

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ ο 90χρονος αναμένεται να εξεταστεί από ψυχιάτρους για την εκτίμηση της πνευματικής του κατάστασης και την αποσαφήνιση των κινήτρων πίσω από αυτή την ανησυχητική εισβολή.

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Αττικόν Μάρω Κοντού
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