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Μουσικά Νέα 25.06.2026

Θοδωρής Φέρρης: Διπλό sold out στο Κατράκειο – Ξεκίνησε η περιοδεία «Όσο θα γυρίζει η γη»

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Ο Θοδωρής Φέρρης ξεκίνησε την περιοδεία «Όσο θα γυρίζει η γη» με διπλό sold out στο Κατράκειο και αποθέωση από χιλιάδες θεατές
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδεία με διπλό sold out στο Κατράκειο.
  • Η περιοδεία ονομάζεται «Όσο θα γυρίζει η γη» και πήρε το όνομά της από το πρόσφατο πλατινένιο album του.
  • Τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες στην Αθήνα εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.
  • Η περιοδεία θα διαρκέσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης, o σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία του με διπλό sold out στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.
Ο Θοδωρής Φέρρης γνώρισε την αποθέωση το βράδυ της Τετάρτης στο κατάμεστο θέατρο, στο οποίο θα πραγματοποιήσει και δεύτερη συναυλία απόψε, Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς παρέσυρε το κοινό με τις δεκάδες προσωπικές επιτυχίες του, τις γεμάτες ψυχή ερμηνείες του και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει.

thodoris ferris_sinavliaa

Οι χιλιάδες θεατές δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα, από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή της βραδιάς.

Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία

Ο παλμός, το συναίσθημα και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχει χτίσει ο Θοδωρής Φέρρης με το κοινό, καθώς και την άκρως επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική.

To opening act έκαναν η Αφροδίτη Χατζημηνά και η Foxy Lee. Οι δύο συναυλίες της Αθήνας, τα εισιτήρια για τις οποίες εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες, σηματοδοτούν την έναρξη της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», που πήρε το όνομά της από το πρόσφατο πλατινένιο album που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο Θοδωρής Φέρρης θα ταξιδέψει έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου σε γήπεδα και μεγάλα θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/thodoris-ferris-summer-tour-2026

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Θοδωρής Φέρρης Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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