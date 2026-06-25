Τα iconic smart glasses της Meta με την υπογραφή της Kylie Jenner

Με μια ματιά Η Meta λανσάρει τα Meta Starfire, έξυπνα γυαλιά με έμφαση στην προσιτή πολυτέλεια και το design.

Συνεργασία με την Kylie Jenner για τη δημιουργία των Meta Starfire Glasses, Kylie Edition, με φωνή της Jenner.

Τα γυαλιά διαθέτουν προηγμένη κάμερα, δυνατότητες AI, οκτώ ώρες αυτονομία και πωλούνται από 399 δολάρια.

Η Meta παρουσίασε συνολικά 26 στυλ γυαλιών, γεφυρώνοντας τεχνολογία και pop κουλτούρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meta κάνει ένα τολμηρό βήμα στον κόσμο των wearable συσκευών, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά έξυπνων γυαλιών που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μας με την τεχνολογία. Απομακρυνόμενη από τα καθιερωμένα ονόματα του χώρου, όπως η Ray-Ban ή η Oakley, η εταιρεία λανσάρει τα Meta Starfire, μια συλλογή που εστιάζει στην προσιτή πολυτέλεια και το fashion-forward design. Για να διασφαλίσει ότι αυτή η νέα τεχνολογική πρόταση θα βρει τη θέση της στην γκαρνταρόμπα της Gen Z, η Meta ένωσε τις δυνάμεις της με την Kylie Jenner, δημιουργώντας τα Meta Starfire Glasses, Kylie Edition.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αξεσουάρ που συνδυάζει την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης με την αισθητική μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του πλανήτη. Τα γυαλιά Starfire ξεχωρίζουν για τον κομψό, λεπτό οβάλ σχεδιασμό τους, μια γραμμή που αποτελεί σταθερή επιλογή των διασημοτήτων. Πέρα από το εξωτερικό τους, όμως, κρύβουν εντυπωσιακές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιήσουν την καθημερινότητα. Η ίδια η Jenner «δανείζει» τη φωνή της στην ψηφιακή βοηθό, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται κλήσεις, να λαμβάνουν συμβουλές για συνταγές, να μεταφράζουν συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο ή απλώς να απολαμβάνουν μια πιο προσωποποιημένη ψηφιακή εμπειρία.

Μαριάνα Κατσιμίχα & Μηνάς Πασπάλας: Γιατί το «Αχ ψυχή μου μπουκλωτή» έγινε viral στα social media

Η τεχνολογική αρτιότητα των γυαλιών επεκτείνεται και στη δημιουργία περιεχομένου, καθώς η ενσωματωμένη προηγμένη κάμερα επιτρέπει τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, ενώ η απόδοση του ήχου εξασφαλίζει κρυστάλλινες κλήσεις και μουσική. Η Meta έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην άνεση, ενσωματώνοντας ρυθμιζόμενα επιρρίνια για τέλεια εφαρμογή. Μια διακριτική, αλλά καθοριστική λεπτομέρεια, είναι το πολύτιμο πετράδι στον αριστερό φακό, που προσθέτει την υπογραφή της Jenner στο τελικό αποτέλεσμα. Η αυτονομία τους αγγίζει τις οκτώ ώρες χρήσης, ενώ η ειδική θήκη φόρτισης επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής για επιπλέον σαράντα ώρες.

Η συλλογή κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου και οι τιμές τους αντικατοπτρίζουν τον premium χαρακτήρα τους. Τα κλασικά μοντέλα σε μαύρο χρώμα ή στην απόχρωση Dark Tortoise κοστίζουν 399 δολάρια, ενώ για όσους αναζητούν την ευελιξία των φακών Transitions, που προσαρμόζονται στο φως, η τιμή διαμορφώνεται στα 479 δολάρια. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης συνταγογραφούμενων φακών, καθιστώντας τα γυαλιά ένα χρηστικό εργαλείο για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κίνησης της Meta, η οποία παρουσίασε συνολικά 26 διαφορετικά στυλ γυαλιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αισθητικών προτιμήσεων. Με την Kylie Jenner να μεταμορφώνεται από fashion icon σε ψηφιακή συνοδοιπόρο, τα Meta Starfire δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνολογικό gadget, αλλά ένα αξεσουάρ που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της σύγχρονης pop κουλτούρας.