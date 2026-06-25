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Life 25.06.2026

Που να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες

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Οι 29 παραλίες της Αττικής που σύμφωνα με τους τελευταίους ελέγχους είναι ακατάλληλες για μπάνιο, με «κακή» ποιότητα των υδάτων
Ειρήνη Στόφυλα

Ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα των θαλασσών στην Αττική καταγράφεται από τους πιο πρόσφατους επαναληπτικούς ελέγχους του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών), με αρκετές δημοφιλείς παραλίες να χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για κολύμβηση. Οι μετρήσεις των μικροβιολογικών φορτίων δείχνουν ότι η κατάσταση σε αρκετές ακτές έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότερες προβληματικές περιοχές σε σχέση με τον Μάιο. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ποιότητα των υδάτων στο λεκανοπέδιο, ειδικά εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και αυξημένης προσέλευσης λουομένων.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ανατολική Αττική παρουσιάζει τις περισσότερες επιβαρύνσεις, με το Πόρτο Ράφτη να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό ακατάλληλων δειγμάτων. Παράλληλα, αυξημένα μικροβιακά φορτία εντοπίζονται σε Λεγραινά, Σούνιο, Κερατέα, Βραυρώνα, Αρτέμιδα (Λούτσα) και Ραφήνα.

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Ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται επίσης σε περιοχές του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου, ενώ προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται και σε Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια, σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΠΑΚΟΕ
Πηγή: ΠΑΚΟΕ

Οι 29 παραλίες που κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση

Πηγή: ΠΑΚΟΕ
Πηγή: ΠΑΚΟΕ
Πηγή: ΠΑΚΟΕ
Πηγή: ΠΑΚΟΕ

Με βάση τα ευρήματα του ΠΑΚΟΕ, οι παρακάτω τοποθεσίες στην Αττική δεν θεωρούνται κατάλληλες για κολύμβηση:

  • Οικισμός Όρμος Καταφυγή, Παναγία – Καταφυγιώτισσα (Παλαιά Φώκαια, κεντρικό σημείο παραλίας)
  • Λεγραινά – παραλία Λεγραινών (οδός Αγίας Μαρίνας & Λεωφόρος Θησέως)
  • Σούνιο – παραλία Σουνίου (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)
  • Λαύριο – παραλία Ασημάκη (περιοχή κατασκηνώσεων, αριστερή πλευρά)
  • Δήμος Λαυρεωτικής – Πουνταζέζα
  • Λαύριο – Μαύρη Πέτρα (Νησάκι, αρχή παραλίας δεξιά)
  • Κερατέα – 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού / Βίντζι Δασκαλειού
  • Κερατέα – 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού
  • Κερατέα – Δασκαλειό (περιοχή Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας)
  • Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (Λεωφόρος Αυλακίου)
  • Πόρτο Ράφτη – παραλία δίπλα σε γήπεδο ποδοσφαίρου/μπάσκετ
  • Πόρτο Ράφτη – Οδός Αγίας Μαρίνας
  • Πόρτο Ράφτη – Οδός 25ης Μαρτίου 35–37
  • Πόρτο Ράφτη – Άγιος Σπυρίδωνας (Λεωφόρος Γ. Γκρέκου)
  • Βραυρώνα – κόλπος Πεταλιών (παραλία Κραβα)
  • Αρτέμιδα (Λούτσα) – παραλία Λεωφόρου Αρτέμιδος
  • Ραφήνα – παραλία Μαρίκες (Οδός Θάλειας)
  • Νέα Μάκρη – παραλία περιοχής
  • Πειραιάς – Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους (Θεμιστοκλέους & Αλ. Ζαΐμη)
  • Πειραιάς – Ακτή Θεμιστοκλέους (περιοχή αγωγού)
  • Πειραιάς – Φρεατίδα
  • Παλαιό Φάληρο – Φλοίσβος (Λεωφόρος Ποσειδώνος, κοντά στάση Παλμύρα)
  • Κορωπί – παραλία Λουμπάρδας (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)
  • Ανάβυσσος – αρχικό τμήμα παραλίας
  • Ανάβυσσος – κεντρικό τμήμα παραλίας
  • Παλαιά Φώκαια – παραλία περιοχής Σαρωνικού
  • Ανάβυσσος – παραλία Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)
  • Επιπλέον τμήματα της ευρύτερης ζώνης Σαρωνικού (Ανάβυσσος – Παλαιά Φώκαια)

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ακτών, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου η χρήση τους αυξάνεται σημαντικά.

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Αττική θάλασσα ΠΑΡΑΛΙΑ
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