Social & Tech 08.08.2026

Τι κάνει ένα video να γίνει viral; (χωρίς να είναι θέμα τύχης μόνο)

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Πίσω από κάθε viral βίντεο κρύβονται συγκεκριμένοι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες να το δουν εκατομμύρια άνθρωποι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα για να κρατήσουν το ενδιαφέρον του θεατή.
  • Η παρακολούθηση ολόκληρου του βίντεο και οι επαναλήψεις ωθούν τους αλγόριθμους να το προωθήσουν.
  • Τα βίντεο που προκαλούν έντονα συναισθήματα (γέλιο, έκπληξη, συγκίνηση) έχουν περισσότερες πιθανότητες κοινοποίησης.
  • Τα σχόλια, οι κοινοποιήσεις και οι αποθηκεύσεις είναι πιο σημαντικά από τα likes για την επιτυχία ενός βίντεο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς ένα απλό video μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Είναι καθαρή τύχη ή υπάρχει κάποια «συνταγή»; Η αλήθεια είναι ότι η τύχη μπορεί να παίξει τον ρόλο της, όμως οι πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram Reels και το YouTube Shorts βασίζονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Ένα video που κρατά το ενδιαφέρον του θεατή, προκαλεί συναίσθημα και ωθεί τον κόσμο να το μοιραστεί έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνει viral από ένα που απλώς εμφανίζεται στη σωστή στιγμή.

1.Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι καθοριστικά

pexels
pexels

Οι περισσότεροι χρήστες αποφασίζουν μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα αν θα συνεχίσουν να βλέπουν ένα video ή θα κάνουν scroll. Ένα δυνατό ξεκίνημα αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρακολουθηθεί μέχρι το τέλος.

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2.Όσο περισσότερο το βλέπουν, τόσο περισσότερο προωθείται

Οι αλγόριθμοι δίνουν μεγάλη σημασία στο ποσοστό ολοκλήρωσης ενός video. Αν πολλοί χρήστες το παρακολουθήσουν ολόκληρο ή το ξαναδούν, η πλατφόρμα καταλαβαίνει ότι αξίζει να το προτείνει σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

3.Το συναίσθημα κάνει τη διαφορά

Pexels

Video που προκαλούν γέλιο, έκπληξη, συγκίνηση ή περιέργεια έχουν περισσότερες πιθανότητες να κοινοποιηθούν. Όσο πιο έντονη είναι η συναισθηματική αντίδραση, τόσο αυξάνεται η αλληλεπίδραση.

4.Τα σχόλια και οι κοινοποιήσεις έχουν μεγάλη αξία

Ένα viral video δεν είναι απαραίτητα αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα likes. Οι κοινοποιήσεις, τα σχόλια και οι αποθηκεύσεις θεωρούνται από τις πλατφόρμες ακόμη πιο σημαντικά σημάδια ότι το περιεχόμενο ενδιαφέρει πραγματικά το κοινό.

5.Η αυθεντικότητα κερδίζει έδαφος

Τα τελευταία χρόνια, οι χρήστες δείχνουν να προτιμούν video που μοιάζουν φυσικά και αυθόρμητα αντί για περιεχόμενο που φαίνεται υπερβολικά σκηνοθετημένο ή επεξεργασμένο.

Γυναίκα με κόκκινα μαλλιά και γυαλιά ηλίου χρησιμοποιεί το κινητό της δίπλα στην πισίνα, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση.
Πηγή: Unsplash

6.Το σωστό timing βοηθά

Ένα θέμα που συνδέεται με μια τάση, μια είδηση ή έναν δημοφιλή ήχο έχει περισσότερες πιθανότητες να τραβήξει την προσοχή. Ωστόσο, ακόμη και το καλύτερο timing δεν αρκεί αν το περιεχόμενο δεν κρατά το ενδιαφέρον του κοινού.

Δεν υπάρχει εγγυημένη συνταγή

Ακόμη και δημιουργοί με εκατομμύρια ακολούθους δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιο video θα γίνει viral. Οι αλγόριθμοι αξιολογούν κάθε ανάρτηση ξεχωριστά και συχνά ένα video από έναν άγνωστο χρήστη μπορεί να ξεπεράσει σε προβολές λογαριασμούς με τεράστιο κοινό.

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