Πρεμιέρα vidcast για τις «Τυπολογίες» με πρώτο καλεσμένο τον Παύλο Μαρινάκη

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο www.typologies.gr και στο επίσημο κανάλι της εφημερίδας «Το Παρόν» στο YouTube

Με μια ματιά Το vidcast «Τυπολογίες» ξεκινά με πρώτο καλεσμένο τον Υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη.

Νομοσχέδιο για ραδιοφωνικές άδειες στα τέλη Αυγούστου, προτεραιότητα σε νομίμους.

Εντός Σεπτεμβρίου ο χάρτης συχνοτήτων για περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες.

Στήριξη Τύπου 80 εκατ. ευρώ σε πενταετία, με αντικειμενικά κριτήρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τριάντα τρία χρόνια μετά την πρώτη τους δημοσίευση στις σελίδες της εφημερίδας «Το Παρόν», οι «Τυπολογίες» περνούν και στην εικόνα. Ο Βασίλης Κουφόπουλος εγκαινιάζει το νέο vidcast των «Τυπολογιών», φιλοξενώντας πρόσωπα που διαμορφώνουν το τοπίο των ελληνικών ΜΜΕ και της δημόσιας ζωής.

Πρώτος καλεσμένος είναι ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αρμόδιος για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στη συνέντευξη, διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών, προχωρά σε ειδήσεις και τοποθετήσεις που αναμένεται να ανοίξουν τη δημόσια συζήτηση.

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Μεταξύ άλλων:

Αποκαλύπτει ότι το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου. Προτεραιότητα στους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές, προκήρυξη για τις αδιάθετες συχνότητες, εφαρμογή ανεξαρτήτως εξέλιξης σήματος.

Για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, 23 χρόνια και πέντε πρωθυπουργοί έχουν αφήσει την εκκρεμότητα. Ο χάρτης συχνοτήτων αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου, το ΕΣΡ τρέχει τη διαδικασία ανά περιφέρεια με προσωπικό ενισχυμένο κατά 61%. «Δεν ήθελα να αφήσω στον επόμενο μια καυτή πατάτα», λέει ο Υφυπουργός.

Ανακοινώνει τη στήριξη του Τύπου με περίπου 80 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, μετά από οκτάμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κριτήρια αποκλειστικά αντικειμενικά, κύκλος εργασιών και αριθμός εργαζομένων, στοιχεία που υπογράφει ο ΕΔΟΕΑΠ. «Ούτε ένα ευρώ παραπάνω», λέει ο κ. Μαρινάκης.

Για την ανωνυμία στο διαδίκτυο, ο Υφυπουργός επαναλαμβάνει την πρόταση για υποχρεωτική ταυτοποίηση κάθε χρήστη από την πλατφόρμα, χωρίς δημοσιοποίηση στοιχείων. Θέση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκε ως προτεραιότητα από τον Πρωθυπουργό στη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν και μπορεί να προχωρήσει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέντευξη αποκαλύπτεται επίσης το παρασκήνιο του Υπουργικού Συμβουλίου για τις περιφερειακές άδειες, με ρητή παραδοχή ότι ακούστηκαν φωνές με το ερώτημα «γιατί να ανοίξουμε τώρα αυτό το μέτωπο». Δεν αποφεύγει τη σκληρή πλευρά: αναφέρεται σε «νοσηρή μειοψηφία» του κλάδου που έχει κάνει επάγγελμα την κοπτοραπτική και την εργαλειοποίηση των τραγωδιών, με ρητά παραδείγματα τα Τέμπη και τον Έβρο. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι η νομοθεσία για τις SLAPP βρίσκεται σε διαβούλευση και η απλή δυσφήμιση έχει ήδη καταργηθεί.

Στα προσωπικά, η προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν πρόκειται να γράψει βιβλίο, γιατί δηλώνει ότι δεν έχει ζήσει ποτέ από την πολιτική και ποια είναι η μοναδική του μεταμέλεια στα τρία χρόνια στην «ηλεκτρική καρέκλα».

Οι «Τυπολογίες» καταγράφουν επί 33 χρόνια όσα συμβαίνουν στα ελληνικά ΜΜΕ, μέσα από την έντυπη κυριακάτικη έκδοση στο «ΠΑΡΟΝ» και την ηλεκτρονική έκδοση στο www.typologies.gr .

Οι «Τυπολογίες» σε νέα μορφή, με τη δημοσιογραφική ματιά του Βασίλη Κουφόπουλου, ξεκινούν έναν νέο κύκλο συζητήσεων για τα πρόσωπα, τις αποφάσεις και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τα ελληνικά ΜΜΕ.

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο www.typologies.gr και στο επίσημο κανάλι της εφημερίδας «Το Παρόν» στο YouTube.