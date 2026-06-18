Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία

Με μια ματιά Ο Θοδωρής Φέρρης κέρδισε δύο βραβεία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Βραβεύτηκε στην κατηγορία «Λαϊκό Τραγούδι της Χρονιάς» για το «Κατάματα».

Έλαβε επίσης το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό».

Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ ήταν ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος κατάφερε να φύγει από τη βραδιά με δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις στις λαϊκές κατηγορίες. Ο αγαπημένος τραγουδιστής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς το κοινό συνεχίζει να στηρίζει τόσο τον ίδιο όσο και τα τραγούδια του.

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον Θοδωρή Φέρρη, με τις εμφανίσεις του να γνωρίζουν μεγάλη ανταπόκριση και τα τραγούδια του να παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού. Η αγάπη αυτή αποτυπώθηκε και στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου ο καλλιτέχνης βραβεύτηκε δύο φορές, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

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Η πρώτη μεγάλη διάκριση της βραδιάς για τον Θοδωρή Φέρρη ήρθε στην κατηγορία «Λαϊκό Τραγούδι της Χρονιάς», με το τραγούδι «Κατάματα», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί από το κοινό και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο σύγχρονο λαϊκό ρεπερτόριο.





Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο τραγουδιστής θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό του, αφιερώνοντας τη διάκριση στους θαυμαστές του: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλο τον κόσμο που με στηρίζει και αγαπά τα τραγούδια μου. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Η επιτυχημένη βραδιά για τον καλλιτέχνη δεν σταμάτησε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο Θοδωρής Φέρρης ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να παραλάβει ακόμη ένα βραβείο, αυτή τη φορά στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό», επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο της λαϊκής μουσικής.

Με το κοινό να τον αποθεώνει, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και μοιράστηκε λίγα λόγια καρδιάς για τη διαδρομή του: «Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να ζω το όνειρό μου», ανέφερε κατά την παραλαβή του βραβείου.





Η διπλή βράβευση του Θοδωρή Φέρρη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της σχέσης που έχει χτίσει με το κοινό του. Οι διακρίσεις για το «Κατάματα» και την κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» αποτυπώνουν την επιτυχημένη πορεία του τραγουδιστή, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες και να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους της σύγχρονης λαϊκής μουσικής. Με τη στήριξη του κόσμου να παραμένει σταθερή και τα τραγούδια του να αγγίζουν χιλιάδες ακροατές, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει να ζει το όνειρό του και να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι.