MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η βράβευση του Rack και η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του

Με μια ματιά Ο Rack κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Καλλιτέχνη Hip Hop & Urban» στα MAD VMA 2026.

Η βράβευση επιβεβαιώνει την κυριαρχία του Rack στην ελληνική urban σκηνή.

Ο Rack αφιέρωσε το βραβείο στη σύζυγό του και στον πατέρα του.

Η στιγμή της απονομής ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, με θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ χάρισε ο Rack, ο οποίος κατέκτησε το βραβείο του «Καλύτερου Καλλιτέχνη Hip Hop & Urban», επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη σύγχρονη ελληνική urban σκηνή. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή μέσα σε αποθέωση από το κοινό, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του.

Τα τελευταία χρόνια ο Rack έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στον χώρο της Hip Hop και Urban μουσικής, με τις επιτυχίες του να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams και να βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις των μουσικών τάσεων. Η βράβευσή του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ήρθε ως επιστέγασμα μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς, κατά την οποία συνέχισε να διατηρεί τη δυναμική του παρουσία στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

Η στιγμή της απονομής ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς ο Rack επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς δύο από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής του. Αντί να σταθεί αποκλειστικά στην επαγγελματική του επιτυχία, προτίμησε να αφιερώσει τη βράβευσή του στην οικογένειά του, συγκινώντας όσους παρακολουθούσαν τη βραδιά.





Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, δήλωσε: «Ευχαριστώ τη γυναίκα μου, που έχει θυσιάσει τη ζωή της για εμένα και αυτό το βραβείο το αφιερώνω στον πατέρα μου!». Τα λόγια του απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό, καθώς η αναφορά στη σύντροφό του του και η αφιέρωση στον πατέρα του, Λεκτικό Επεξεργαστή, έδωσαν έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα στη στιγμή της βράβευσης.

Η διάκριση του Rack ως «Καλύτερου Καλλιτέχνη Hip Hop & Urban» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαιώνει την επιρροή και τη δυναμική που έχει αποκτήσει στον χώρο της μουσικής. Με μια συνεχώς ανοδική πορεία, επιτυχημένες κυκλοφορίες και φανατικό κοινό που τον στηρίζει, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ελληνικής urban σκηνής. Το βραβείο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών, αποδεικνύοντας ότι ο Rack παραμένει στην κορυφή και συνεχίζει να γράφει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στη μουσική.