Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Rack μετέφερε το κοινό σε μια παραλία με το «Paloma» και η βραδιά κορυφώθηκε με ένα αναπάντεχο guest
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η εμφάνισή του συνδύασε street αισθητική με high-end παραγωγή, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.
  • Ο Rack είναι υποψήφιος σε 5 κατηγορίες στα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του.
  • Θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς της ελληνικής rap και urban σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του Tae Kwon Do «πλημμύρισε» με καλοκαιρινά vibes πριν από λίγα λεπτά, καθώς ο Rack ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για ένα act που μετέφερε ολόκληρο το κοινό σε μια παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο.

rack_paloma_mad_vma_2026_live
Photo: Akim Tsatsoulis

Ο Rack ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας το απόλυτο hit «Paloma». Η ατμόσφαιρα στο στάδιο άλλαξε ακαριαία, με τον ρυθμό και τη μελωδία του κομματιού να δημιουργούν μια μοναδική, ανέμελη διάθεση που παρέσυρε τους πάντες. Ο καλλιτέχνης απέδειξε για άλλη μια φορά την απαράμιλλη σκηνική του άνεση, κυριαρχώντας στον χώρο με την αυθεντική του ενέργεια.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πρόβα του Θοδωρή Φέρρη προμηνύει ένα δυνατό και γεμάτο ένταση act με το «Είπες»

Όμως, η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς μόλις είχε ξεκινήσει. Στη σκηνή εμφανίστηκε ξαφνικά ο Sidarta, προκαλώντας παραλήρημα στους θεατές. Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους και ερμήνευσαν το «Amazing», το cover που έχουν δημιουργήσει μαζί για το θρυλικό κομμάτι της INNA. Η χημεία τους ήταν καθηλωτική, αποδεικνύοντας γιατί το συγκεκριμένο project έχει ήδη κατακτήσει τα charts και αποτελεί ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια στα ραδιόφωνα της χώρας.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Η συνύπαρξη του Rack και του Sidarta στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ήταν μια στιγμή υψηλής έντασης. Το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά, ενώ η παραγωγή του act, με τα εντυπωσιακά visuals και τον δυναμικό φωτισμό, ανέδειξε την urban αισθητική των δύο καλλιτεχνών.

Το act αυτό ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights της φετινής διοργάνωσης. Ο Rack, ο οποίος αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη hip hop σκηνή, έδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει να θέτει τα στάνταρ στις live εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Tsatsoulis

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Rack
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Επόμενο
Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026

Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026

17.06.2026

Δες επίσης

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»
Mad Events

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα

17.06.2026
Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix
Mad Video Music Awards

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix

17.06.2026
Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026
Mad Video Music Awards

Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026

17.06.2026
Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»
Mad Video Music Awards

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

17.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα