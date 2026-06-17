Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

Ο Rack μετέφερε το κοινό σε μια παραλία με το «Paloma» και η βραδιά κορυφώθηκε με ένα αναπάντεχο guest

Με μια ματιά Η εμφάνισή του συνδύασε street αισθητική με high-end παραγωγή, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Ο Rack είναι υποψήφιος σε 5 κατηγορίες στα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του.

Θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς της ελληνικής rap και urban σκηνής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του Tae Kwon Do «πλημμύρισε» με καλοκαιρινά vibes πριν από λίγα λεπτά, καθώς ο Rack ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για ένα act που μετέφερε ολόκληρο το κοινό σε μια παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο.

Ο Rack ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας το απόλυτο hit «Paloma». Η ατμόσφαιρα στο στάδιο άλλαξε ακαριαία, με τον ρυθμό και τη μελωδία του κομματιού να δημιουργούν μια μοναδική, ανέμελη διάθεση που παρέσυρε τους πάντες. Ο καλλιτέχνης απέδειξε για άλλη μια φορά την απαράμιλλη σκηνική του άνεση, κυριαρχώντας στον χώρο με την αυθεντική του ενέργεια.

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Όμως, η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς μόλις είχε ξεκινήσει. Στη σκηνή εμφανίστηκε ξαφνικά ο Sidarta, προκαλώντας παραλήρημα στους θεατές. Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους και ερμήνευσαν το «Amazing», το cover που έχουν δημιουργήσει μαζί για το θρυλικό κομμάτι της INNA. Η χημεία τους ήταν καθηλωτική, αποδεικνύοντας γιατί το συγκεκριμένο project έχει ήδη κατακτήσει τα charts και αποτελεί ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια στα ραδιόφωνα της χώρας.

Η συνύπαρξη του Rack και του Sidarta στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ήταν μια στιγμή υψηλής έντασης. Το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά, ενώ η παραγωγή του act, με τα εντυπωσιακά visuals και τον δυναμικό φωτισμό, ανέδειξε την urban αισθητική των δύο καλλιτεχνών.

Το act αυτό ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights της φετινής διοργάνωσης. Ο Rack, ο οποίος αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη hip hop σκηνή, έδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει να θέτει τα στάνταρ στις live εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Tsatsoulis