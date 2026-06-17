Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026

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Η Anitta «πρόδωσε» το επερχόμενο pop hit «Loca» και η Anastasia έβαλε φωτιά στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Αναπάντεχη συνεργασία Anastasia x Anitta αποκαλύφθηκε στα Mad VMA 2026.
  • Η Anitta ανακοίνωσε μέσω video τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του act της Anastasia.
  • Το νέο τραγούδι "Loca" θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
  • Η εμφάνιση της Anastasia συνδύασε διεθνή στοιχεία, pop και ελληνική παράδοση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραδιά των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια σειρά από ανατροπές, αλλά η στιγμή που κανείς δεν περίμενε ήρθε όταν η παγκόσμιου φήμης Anitta βρέθηκε μέσω video στη σκηνή. Με την εκρηκτική της παρουσία, η λατίνα superstar προανήγγειλε το δυναμικό act της Anastasia με το hit «Σπάστε Τα», το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του N1 Casino.

Η τραγουδίστρια Anitta σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τη συνεργασία με τον The Weeknd.
https://www.instagram.com/anitta/

Στο τέλος του video εμφανίστηκε ξαφνικά το μήνυμα «Anastasia x Anitta, Loca, July 10». Η αποκάλυψη αυτή επιβεβαίωσε τις φήμες για μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνίδα pop star και τη διεθνή καλλιτέχνιδα, προκαλώντας φρενίτιδα στους χιλιάδες θεατές.

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Η ενέργεια στη σκηνή δεν σταμάτησε λεπτό. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η Anastasia παρέδωσε ένα act γεμάτο ένταση, ερμηνεύοντας το «Σπάστε τα». Η εμφάνιση πήρε μια αναπάντεχη τροπή όταν στη σκηνή εμφανίστηκε ο Θέμης, ο οποίος με τα κλασικά πιάτα ανά χείρας, έδωσε το σύνθημα για το απόλυτο ελληνικό γλέντι, ενσωματώνοντας την παράδοση στην urban αισθητική της βραδιάς.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το συγκεκριμένο act ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα highlights των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, συνδυάζοντας το διεθνές star quality της Anitta, το pop φαινόμενο της Anastasia και την ελληνική παράδοση σε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

 

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