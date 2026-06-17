Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και ξεσήκωσε το κοινό

Με μια ματιά Παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της dance τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;».

Είναι υποψήφια στην κατηγορία «Best Performer» για τα MAD VMA 2026.

Η Παπαρίζου πρωταγωνιστεί στο soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας… γράφεται». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλενα Παπαρίζου έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα acts της βραδιάς. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέλεξε τη μεγάλη γιορτή της μουσικής για να αποκαλύψει για πρώτη φορά στο κοινό το ολοκαίνουργιο τραγούδι της, «Αλήθεια τώρα;», χαρίζοντας μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και σύγχρονη pop αισθητική.

Μέσα σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, πλαισιωμένη από εντυπωσιακούς φωτισμούς, δυναμικά visuals και μια παραγωγή αντάξια της πορείας της, η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά το νέο της single «Αλήθεια τώρα;» Το κομμάτι, που ήδη έχει όλα τα εχέγγυα ενός μεγάλου καλοκαιρινού hit, απογειώθηκε μέσα από την εκρηκτική της ερμηνεία. Η pop star κέρδισε τις εντυπώσεις με το στυλ της, επιλέγοντας ένα δερμάτινο χακί σύνολο, το οποίο συνδύαζε ένα structured παντελόνι με λεπτομέρειες από nude διαφάνεια που δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερο εφέ γυμνού δέρματος.

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Με τη χαρακτηριστική σκηνική της αυτοπεποίθηση και τη μοναδική της ενέργεια, η τραγουδίστρια κατάφερε να παρασύρει το κοινό από την πρώτη κιόλας νότα, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ασταμάτητο dance party. Η ίδια ήταν ανεβασμένη σε μια σκαλωσία παρέδωσε ένα άρτιο act μαζί με τους χορευτές της.

Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου ξεχώρισε για την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη συνολική καλλιτεχνική της προσέγγιση. Οι συγχρονισμένοι φωτισμοί, η επιβλητική σκαλωσιά που κυριαρχούσε στο σκηνικό, τα σύγχρονα visuals και η δυναμική κινησιολογία συνέθεσαν ένα άρτιο οπτικοακουστικό θέαμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η πολυετής εμπειρία της στη σκηνή φάνηκε σε κάθε στιγμή του performance, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ελληνικής pop μουσικής.

Με την πρώτη παρουσίαση του «Αλήθεια τώρα;», η Έλενα Παπαρίζου χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το κοινό την αποθέωσε, ενώ η εμφάνισή της συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση. Μια εμφάνιση που συνδύασε εμπειρία, σύγχρονο ήχο και pop λάμψη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί η Έλενα Παπαρίζου παραμένει μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες.

Η Έλενα Παπαρίζου αποτελεί τη σταθερή δύναμη της ελληνικής pop σκηνής, διατηρώντας μια καλλιτεχνική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχή εξέλιξη. Η ικανότητά της να γεφυρώνει το κλασικό pop ρεπερτόριο με τις σύγχρονες παραγωγικές τάσεις της επιτρέπει να παραμένει στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της.

Ως performer, ξεχωρίζει για την απαράμιλλη σκηνική της πειθαρχία και την ενέργεια που εκπέμπει, στοιχεία που την έχουν καταστήσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον θεσμό των Mad VMA. Παράλληλα, η πολύχρονη τηλεοπτική της παρουσία, κυρίως μέσα από τον ρόλο του κριτή και μέντορα σε μεγάλα talent shows, έχει ενισχύσει τη σύνδεσή της με τις νεότερες γενιές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της υπερβαίνει τη δισκογραφία.

Σήμερα, διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνδυάζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στις μεγάλες αθηναϊκές σκηνές με ιδιαίτερα κινηματογραφικά projects. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο NOX στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, ενώ πρωταγωνιστεί στο soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας… γράφεται». Η «Number One» καλλιτέχνιδα ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πάνο Μουζουράκη για το μουσικό φόντο της ταινίας, ένα ντουέτο που αντικατοπτρίζει την ισχυρή τους προσωπική φιλία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis