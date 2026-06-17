Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς μόλις ξεκίνησε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το opening act των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ απογείωσε τη βραδιά με DJ Antonis Dimitriadis και Athena Manoukián σε ένα εκρηκτικό warm up show
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο στο Tae Kwon Do.
  • Το opening act πραγματοποιήθηκε από τον DJ Antonis Dimitriadis και την Athena Manoukián.
  • Η Athena Manoukián παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της single «MASAii».
  • Το event πλαισιώθηκε από χορευτές, με τον Τάσο Ξιαρχό να ξεχωρίζει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε, τα φώτα χαμήλωσαν και το κατάμεστο Tae Kwon Do «πήρε φωτιά» από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ άνοιξαν με εντυπωσιακό τρόπο, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Το κοινό είχε ήδη δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με χιλιάδες θεατές να περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη του show. Τα εντυπωσιακά visuals, οι δυναμικοί φωτισμοί και ο παλμός της αρένας δημιούργησαν από νωρίς το σκηνικό μιας βραδιάς που προμηνύεται αξέχαστη.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τι θα δούμε και θα ζήσουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Την αρχή έκανε το εκρηκτικό opening act με τον DJ Antonis Dimitriadis και την Athena Manoukián, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν τον πρώτο ρυθμό στα φετινά Mad VMA. Ο DJ Antonis Dimitriadis παρέσυρε το κοινό με ένα δυναμικό set γεμάτο dance και pop επιτυχίες, ενώ η Athena Manoukián με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία απογείωσε το warm up της βραδιάς.

Το act πλαισιώθηκε από πολυμελή ομάδα χορευτών που κατέκλυσε τη σκηνή, χαρίζοντας ασταμάτητη κίνηση και ένταση από το πρώτο λεπτό. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος ξεχώρισε με την παρουσία του στις δυναμικές χορογραφίες που συνόδευσαν το opening performance.

Η Athena Manoukián τράβηξε επίσης τα βλέμματα με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό ροζ σύνολο με bustier, που ταίριαζε απόλυτα με τη φωτεινή και ανεβαστική αισθητική του act. Το look της συνδύαζε pop glamour και festival vibes, συμπληρώνοντας ιδανικά τη γεμάτη χρώμα εικόνα της σκηνής. Παράλληλα, η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad VMA το νέο της single «MASAii», χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της έναρξης. Με έντονη σκηνική ενέργεια, μοντέρνο ήχο και δυναμική παρουσία, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό που ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό.

Τα beats διαδέχονταν το ένα το άλλο, οι οθόνες γέμιζαν χρώματα και εντυπωσιακά visuals, ενώ το κοινό ανταποκρινόταν με χειροκροτήματα και ασταμάτητο χορό. Το opening act κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να μετατρέψει το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο μουσικό party, βάζοντας όλους στο κλίμα της βραδιάς και δίνοντας το ιδανικό ξεκίνημα για τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς.

Κάπως έτσι, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς μπήκε σε τροχιά απογείωσης, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να ξεκινούν το ταξίδι τους με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Athina Manoukian Dj Antonis Dimitriadis Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ opening act
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

17.06.2026
Επόμενο
Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026

Δες επίσης

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley
Mad Events

Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

17.06.2026
Η Marseaux στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το «Granita Lemoni» έγινε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού
Mad Video Music Awards

Η Marseaux στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το «Granita Lemoni» έγινε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas άνοιξε τη βραδιά με το εκρηκτικό «Ferto»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas άνοιξε τη βραδιά με το εκρηκτικό «Ferto»

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τι θα δούμε και θα ζήσουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τι θα δούμε και θα ζήσουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς

17.06.2026
Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 2026: 30 Χρόνια Αντώνης Ρέμος – Η ιστορία γράφεται ξανά στα Mad VMA!
Mad Video Music Awards

Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 2026: 30 Χρόνια Αντώνης Ρέμος – Η ιστορία γράφεται ξανά στα Mad VMA!

17.06.2026
«Ήμουν πολύ τυχερή» : Η εξομολόγηση της Ιουλίας Καραπατάκη για την καριέρα της
Μουσικά Νέα

«Ήμουν πολύ τυχερή» : Η εξομολόγηση της Ιουλίας Καραπατάκη για την καριέρα της

17.06.2026
Αντίστροφη μέτρηση του Top 10 των Billboard Hot Latin Songs – Ο Bad Bunny στην κορυφή για 64η εβδομάδα
Μουσικά Νέα

Αντίστροφη μέτρηση του Top 10 των Billboard Hot Latin Songs – Ο Bad Bunny στην κορυφή για 64η εβδομάδα

17.06.2026
Θοδωρής Μαραντίνης: «Βρίσκομαι σε μια περίοδο νέων ξεκινημάτων»
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Μαραντίνης: «Βρίσκομαι σε μια περίοδο νέων ξεκινημάτων»

17.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα