MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς μόλις ξεκίνησε

Το opening act των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ απογείωσε τη βραδιά με DJ Antonis Dimitriadis και Athena Manoukián σε ένα εκρηκτικό warm up show

Με μια ματιά Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο στο Tae Kwon Do.

Το opening act πραγματοποιήθηκε από τον DJ Antonis Dimitriadis και την Athena Manoukián.

Η Athena Manoukián παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της single «MASAii».

Το event πλαισιώθηκε από χορευτές, με τον Τάσο Ξιαρχό να ξεχωρίζει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε, τα φώτα χαμήλωσαν και το κατάμεστο Tae Kwon Do «πήρε φωτιά» από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ άνοιξαν με εντυπωσιακό τρόπο, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς.

Το κοινό είχε ήδη δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με χιλιάδες θεατές να περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη του show. Τα εντυπωσιακά visuals, οι δυναμικοί φωτισμοί και ο παλμός της αρένας δημιούργησαν από νωρίς το σκηνικό μιας βραδιάς που προμηνύεται αξέχαστη.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τι θα δούμε και θα ζήσουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Την αρχή έκανε το εκρηκτικό opening act με τον DJ Antonis Dimitriadis και την Athena Manoukián, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν τον πρώτο ρυθμό στα φετινά Mad VMA. Ο DJ Antonis Dimitriadis παρέσυρε το κοινό με ένα δυναμικό set γεμάτο dance και pop επιτυχίες, ενώ η Athena Manoukián με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία απογείωσε το warm up της βραδιάς.

Το act πλαισιώθηκε από πολυμελή ομάδα χορευτών που κατέκλυσε τη σκηνή, χαρίζοντας ασταμάτητη κίνηση και ένταση από το πρώτο λεπτό. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος ξεχώρισε με την παρουσία του στις δυναμικές χορογραφίες που συνόδευσαν το opening performance.

Η Athena Manoukián τράβηξε επίσης τα βλέμματα με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό ροζ σύνολο με bustier, που ταίριαζε απόλυτα με τη φωτεινή και ανεβαστική αισθητική του act. Το look της συνδύαζε pop glamour και festival vibes, συμπληρώνοντας ιδανικά τη γεμάτη χρώμα εικόνα της σκηνής. Παράλληλα, η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad VMA το νέο της single «MASAii», χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της έναρξης. Με έντονη σκηνική ενέργεια, μοντέρνο ήχο και δυναμική παρουσία, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό που ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό.

Τα beats διαδέχονταν το ένα το άλλο, οι οθόνες γέμιζαν χρώματα και εντυπωσιακά visuals, ενώ το κοινό ανταποκρινόταν με χειροκροτήματα και ασταμάτητο χορό. Το opening act κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να μετατρέψει το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο μουσικό party, βάζοντας όλους στο κλίμα της βραδιάς και δίνοντας το ιδανικό ξεκίνημα για τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς.

Κάπως έτσι, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς μπήκε σε τροχιά απογείωσης, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να ξεκινούν το ταξίδι τους με τον πιο θεαματικό τρόπο.