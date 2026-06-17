Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό act της Μαρίνας Σπανού για την μεγάλη μουσική βραδιά των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το act της συνδύασε indie και mainstream pop με custom visuals και φωτισμούς από την ΔΕΗ.
  • Η τραγουδοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλλιτέχνης pop» και έχει πιστό κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και παρέδωσε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και ξεχωριστές εμφανίσεις της βραδιάς, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο medley με τα τραγούδια «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι», συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική της indie-pop ταυτότητα με σύγχρονα pop στοιχεία και έντονη καλοκαιρινή διάθεση.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Από την πρώτη στιγμή, η αγαπημένη τραγουδοποιός κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική σύνδεση με το κοινό, μεταφέροντας στη σκηνή την αμεσότητα και το συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια της, μέσα από ένα προσεγμένο και υψηλής αισθητικής performance.

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Με φόντο εντυπωσιακά custom-made visuals και ειδικά σχεδιασμένους φωτισμούς που ακολουθούσαν απόλυτα τον παλμό της μουσικής, η Μαρίνα Σπανού παρουσίασε ένα act γεμάτο εικόνες, χρώματα και συναισθήματα.

Οι πιο αγαπημένες μελωδίες της ενώθηκαν σε ένα σύγχρονο μουσικό ταξίδι, όπου οι ήρεμες και νοσταλγικές στιγμές διαδέχονταν πιο ανεβασμένα και χορευτικά μέρη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους θεατές.

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού απέδειξε πως η indie αισθητική μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη μεγάλη pop σκηνή. Με φυσικότητα, αυθεντικότητα και σκηνική αυτοπεποίθηση, η καλλιτέχνιδα δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δυναμική ενέργεια. Στη σκηνή εμφανίστηκε με ένα καλοκαιρινό floral σετ, το οποίο ανέδειξε τη φρέσκια και ανεπιτήδευτη αισθητική της. Στην έναρξη του act φορούσε ένα γιλέκο, το οποίο έβγαλε στα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πιο ανάλαφρο και ελεύθερο σκηνικό ύφος. Για το συναισθηματικό φινάλε του act και το τελευταίο τραγούδι, επέλεξε να φορέσει μια κάπα, προσθέτοντας μια πιο ατμοσφαιρική και δραματική νότα στο κλείσιμο της εμφάνισής της.

Το κοινό αγκάλιασε την εμφάνισή της, χαρίζοντάς της θερμό χειροκρότημα και επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Akim Τσατσούλης

Με το καλοκαιρινό της medley, η Μαρίνα Σπανού κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή τον προσωπικό της μουσικό κόσμο μέσα από ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα γεμάτο συναίσθημα, αισθητική και ενέργεια. Ένα act που ξεχώρισε για την αυθεντικότητά του και που αναμένεται να παραμείνει ανάμεσα στις πιο αγαπημένες στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

 

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Μαρίνα Σπανού
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