Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 17.06.2026

Η Lila επιστρέφει ανανεωμένη με νέο look στα MAD VMA

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Η Lila καταλαμβάνει τα Mad VMA 2026 με ένα act που συνδυάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και υπόσχεται να ξεσηκώσει το στάδιο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Lila θα εμφανιστεί στα MAD VMA με τις επιτυχίες της «Ποιος Να Σου Το Πει» και «Dopamini».
  • Η τραγουδίστρια παρουσιάζει ένα νέο, ανανεωμένο look με ξανθό καρέ μαλλί.
  • Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι εκρηκτική, με έντονη σκηνική παρουσία και αυτοπεποίθηση.
  • Μετά τα βραβεία, η Lila συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία «L World» στη Θεσσαλονίκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lila βρίσκεται σε μία από τις πιο δυναμικές φάσεις της καριέρας της, με συνεχόμενες επιτυχημένες live εμφανίσεις και νέα μουσικά βήματα που επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική της πορεία.

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Μετά τη sold-out συναυλία της στην Τεχνόπολη, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το φετινό της καλοκαίρι, και την εντυπωσιακή guest εμφάνισή της στο Pride, η Lila ετοιμάζεται να δώσει ακόμη ένα δυνατό μουσικό στίγμα, αυτή τη φορά στη σκηνή των MAD VMA.

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Απόψε, η δημοφιλής performer θα παρουσιάσει τη no1 επιτυχία της στο Spotify, «Ποιος Να Σου Το Πει», τη συνεργασία της με τον Toquel, μαζί με το νέο της εκρηκτικό single «Dopamini», σε ένα act που αναμένεται να ξεχωρίσει.

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Παράλληλα, η Lila αποκαλύπτει το νέο της look, επιλέγοντας ξανθό καρέ μαλλί για τη μεγάλη βραδιά. Η ανανεωμένη της εικόνα έρχεται να δέσει ιδανικά με τη φρέσκια καλλιτεχνική της ενέργεια και την τολμηρή pop αισθητική που τη χαρακτηρίζει.
Με έντονη σκηνική παρουσία, αυτοπεποίθηση και ένα performance που υπόσχεται να χαρίσει ένα από τα πιο εκρηκτικά στιγμιότυπα των βραβείων, η Lila συνεχίζει να αποδεικνύει πως βρίσκεται στην καλύτερή της στιγμή.

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LILA 2026 - ATH-193 sm

Αμέσως μετά τα MAD VMA, η Lila ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουνίου, για τη δεύτερη συναυλία του καλοκαιρινού της tour «L World».

Η Lila μπαίνει σε μία νέα εποχή, ανανεωμένη, δημιουργική και πιο εκρηκτική από ποτέ.

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Lila Mad VMA MAD VMA 2026
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