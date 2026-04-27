«Έκλεισα τα πάντα»: Τι κρύβεται πίσω από το διάλειμμα της Kate Hudson

Η Kate Hudson μιλά για την εμπειρία της στα Oscar και το διάλειμμα που έκανε για να επανέλθει στην οικογενειακή της ζωή
Η Kate Hudson βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του Hollywood, όμως πίσω από τη λάμψη των βραβείων και των κόκκινων χαλιών, υπάρχουν στιγμές που η ίδια επιλέγει να κάνει πίσω. Μετά την έντονη περίοδο των Academy Awards, η 47χρονη ηθοποιός αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά από τον θόρυβο της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά της εμπειρίας της.

Η Kate Hudson εξήγησε ότι, παρόλο που η υποψηφιότητά της για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην ταινία «Song Sung Blue» ήταν μια «πολύ διασκεδαστική» εμπειρία, η περίοδος των βραβείων ήταν ιδιαίτερα έντονη. Μετά την απονομή τον Μάρτιο, επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποφορτιστεί, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Σε δηλώσεις της στο περιοδικό People, η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πήρε μια απόφαση πλήρους αποσύνδεσης: «Έκανα ανοιξιάτικες διακοπές με τα παιδιά μου και απλά έκλεισα τα πάντα». Αυτό το διάλειμμα δεν ήταν απλώς ξεκούραση, αλλά μια συνειδητή επιλογή επανασύνδεσης με την οικογένειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kate Hudson ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Claire «Thunder» Sardinia στην ταινία «Song Sung Blue», μια ιστορία που βασίζεται σε tribute band του Neil Diamond. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί με τον Hugh Jackman, ο οποίος ενσαρκώνει τον Mike «Lightning» Sardinia, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό δίδυμο με έντονη μουσική και συναισθηματική ενέργεια.

Παρότι δεν κέρδισε το Όσκαρ, η Kate Hudson δήλωσε ότι η εμπειρία της άφησε κάτι εξίσου σημαντικό: ανθρώπινες σχέσεις. Ανάμεσα στις συνυποψήφιές της βρίσκονταν οι Rose Byrne, Renate Reinsve, Emma Stone και Jessie Buckley, η οποία τελικά κατέκτησε το βραβείο. Η Hudson μίλησε με ιδιαίτερη ζεστασιά για αυτή τη διαδρομή, τονίζοντας ότι ένιωσε ευγνωμοσύνη για την ενότητα και τη θετική ενέργεια που υπήρχε μεταξύ τους.

Κοιτώντας πίσω, η ηθοποιός από το «Almost Famous» δεν εστιάζει στην έκβαση των βραβείων, αλλά στην εμπειρία συνολικά. Για εκείνη, η περίοδος αυτή ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συνεργασίες, συναισθήματα και στιγμές που άφησαν έντονο αποτύπωμα.

Grand Hotel: Διπλό επεισόδιο με εμπρησμό, εξαφάνιση και συλλήψεις την Δευτέρα 27/4

Συνταγή για τα πιο γρήγορα και εύκολα τρουφάκια σοκολάτας (με υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο σου!)

