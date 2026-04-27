Συνταγή για τα πιο γρήγορα και εύκολα τρουφάκια σοκολάτας (με υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο σου!)

Φτιάξε τα πιο εύκολα και νόστιμα τρουφάκια σοκολάτας με μόνο 4 υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη - Έτοιμα σε μόλις 10 λεπτά

Αυτά τα τρουφάκια σοκολάτας είναι η λύση για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό «εδώ και τώρα» ή όταν οι φίλοι σου χτυπάνε το κουδούνι απροειδοποίητα.

Είναι οι μικρές, σοκολατένιες μπουκιές που θα μπορούσαν άνετα να πρωταγωνιστούν σε ένα late-night snack story. Ξέχνα τι τις περίπλοκες παρασκευές.

Χρειάζεσαι μόνο 4 υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο ντουλάπι και το ψυγείο σου.

Υλικά

250γρ. μπισκότα τύπου Πτι-Μπερ (ή οποιοδήποτε μπισκότο έχεις στο ντουλάπι) 1/2 φλιτζάνι τυρί κρέμα (δίνει αυτή την τέλεια, βελούδινη υφή) 125γρ. κουβερτούρα ή κακάο (λιωμένη ή σε σκόνη για σοκολατένια γεύση) Τρούφα σοκολάτας ή καρύδα (για την επικάλυψη)

Εκτέλεση

Βάλε τα μπισκότα στο μπλέντερ και χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν σκόνη. Αν δεν έχεις μπλέντερ, βάλ’ τα σε μια σακούλα και «σπάσ’ τα» με έναν πλάστη.

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το τυρί κρέμα με τη λιωμένη σοκολάτα (ή το κακάο) μέχρι να ομογενοποιηθούν. Πρόσθεσε το τριμμένο μπισκότο και πλάσε με τα χέρια σου μέχρι να έχεις μια εύπλαστη ζύμη.

Σχημάτισε μικρά μπαλάκια στο μέγεθος καρυδιού.

Κύλησε τα τρουφάκια σου στην τρούφα σοκολάτας, σε κακάο ή σε τριμμένη καρύδα για να δείχνουν επαγγελματικά.

Extra Tips

Βάλ’ τα στο ψυγείο για 15-20 λεπτά πριν τα σερβίρεις. Θα σφίξουν και θα θυμίζουν ακριβά σοκολατάκια ζαχαροπλαστείου.

Αν θέλεις να τα απογειώσεις, κρύψε μέσα σε κάθε τρουφάκι ένα ολόκληρο φουντούκι ή ένα αμύγδαλο.

Σέρβιρέ τα σε ένα minimal δίσκο ή σε μικρά χάρτινα θηκάκια για να τα αποθεώσεις στο επόμενο post σου.

