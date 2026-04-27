Life 27.04.2026

Συνταγή για τα πιο γρήγορα και εύκολα τρουφάκια σοκολάτας (με υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο σου!)

Φτιάξε τα πιο εύκολα και νόστιμα τρουφάκια σοκολάτας με μόνο 4 υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη - Έτοιμα σε μόλις 10 λεπτά
Ειρήνη Στόφυλα

Αυτά τα τρουφάκια σοκολάτας είναι η λύση για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό «εδώ και τώρα» ή όταν οι φίλοι σου χτυπάνε το κουδούνι απροειδοποίητα.

Είναι οι μικρές, σοκολατένιες μπουκιές που θα μπορούσαν άνετα να πρωταγωνιστούν σε ένα late-night snack story. Ξέχνα τι τις περίπλοκες παρασκευές.

Πηγή: freepik.com
Πηγή: freepik.com

Χρειάζεσαι μόνο 4 υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο ντουλάπι και το ψυγείο σου.

Υλικά

  1. 250γρ. μπισκότα τύπου Πτι-Μπερ (ή οποιοδήποτε μπισκότο έχεις στο ντουλάπι)
  2. 1/2 φλιτζάνι τυρί κρέμα (δίνει αυτή την τέλεια, βελούδινη υφή)
  3. 125γρ. κουβερτούρα ή κακάο (λιωμένη ή σε σκόνη για σοκολατένια γεύση)
  4. Τρούφα σοκολάτας ή καρύδα (για την επικάλυψη)

Εκτέλεση

  • Βάλε τα μπισκότα στο μπλέντερ και χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν σκόνη. Αν δεν έχεις μπλέντερ, βάλ’ τα σε μια σακούλα και «σπάσ’ τα» με έναν πλάστη.
  • Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το τυρί κρέμα με τη λιωμένη σοκολάτα (ή το κακάο) μέχρι να ομογενοποιηθούν. Πρόσθεσε το τριμμένο μπισκότο και πλάσε με τα χέρια σου μέχρι να έχεις μια εύπλαστη ζύμη.
  • Σχημάτισε μικρά μπαλάκια στο μέγεθος καρυδιού.
  • Κύλησε τα τρουφάκια σου στην τρούφα σοκολάτας, σε κακάο ή σε τριμμένη καρύδα για να δείχνουν επαγγελματικά.

Extra Tips

  •  Βάλ’ τα στο ψυγείο για 15-20 λεπτά πριν τα σερβίρεις. Θα σφίξουν και θα θυμίζουν ακριβά σοκολατάκια ζαχαροπλαστείου.
  •  Αν θέλεις να τα απογειώσεις, κρύψε μέσα σε κάθε τρουφάκι ένα ολόκληρο φουντούκι ή ένα αμύγδαλο.
  • Σέρβιρέ τα σε ένα minimal δίσκο ή σε μικρά χάρτινα θηκάκια για να τα αποθεώσεις στο επόμενο post σου.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Έκλεισα τα πάντα»: Τι κρύβεται πίσω από το διάλειμμα της Kate Hudson

27.04.2026

7 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύονται ποτέ σε αλουμινόχαρτο

27.04.2026
Από LED ταινίες μέχρι ηλιακά φαναράκια: Ο έξυπνος φωτισμός που «σβήνει» τα όρια μέσα και έξω

27.04.2026
Τα 5 ζώδια που λατρεύουν την περιπέτεια και ζουν χωρίς όρια

27.04.2026
Το edgy μανικιούρ της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που φέρνει νέα τάση στα νύχια

27.04.2026
Οι 5 τάσεις στα παπούτσια που θα φορέσουν όσοι έχουν καλό γούστο αυτό το καλοκαίρι

27.04.2026
YFSF: Η Κατερίνα Παπουτσάκη με πράσινες παγιέτες και η Ρένα Μόρφη με δαντέλα έκλεψαν τις εντυπώσεις

27.04.2026
Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν

27.04.2026
Συνταγή για pancakes με 4 υλικά: Εμπνευσμένα από το πρωινό της Ιωάννας Τούνη

27.04.2026
Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ταλαμάγκας στο “Π”: Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό