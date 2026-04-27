Life 27.04.2026

Συνταγή για pancakes με 4 υλικά: Εμπνευσμένα από το πρωινό της Ιωάννας Τούνη

Ιωάννα Τούνη με λευκό τζάκετ και γυαλιά ηλίου χαμογελάει μπροστά στο σήμα του Hollywood.
Είδες τα pancakes στο story της Ιωάννας Τούνη; Μάθε πώς να τα φτιάξεις με 4 μόνο υλικά για το πιο υγιεινό και γρήγορο πρωινό της ζωής σου
Ειρήνη Στόφυλα

Το πρωινό ξύπνημα γίνεται πολύ πιο εύκολο όταν ξέρεις ότι σε περιμένει ένα πιάτο γεμάτο χρώμα και ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις ώρες στην κουζίνα. Η αξία ενός καλού γεύματος κρύβεται στην ποιότητα των υλικών και στη φροντίδα που δείχνουμε στον εαυτό μας πριν ξεκινήσει η τρέλα της καθημερινότητας.

Ένα πιάτο με pancakes με φρούτα και μέλι, εμπνευσμένα από την Ιωάννα Τούνη, για ένα υγιεινό πρωινό.
Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα story με το πρωινό που ετοίμασε για εκείνη και τον Πάρη, δείχνοντάς μας τα πιο λαχταριστά pancakes γαρνιρισμένα με φρούτα του δάσους και φυστικοβούτυρο.

Το λαχταριστό τιραμισού Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

Εμπνευστήκαμε από αυτό το «nourish to flourish» vibe και σου παρουσιάζουμε την πιο slim και γρήγορη εκδοχή τους με 4 μόνο βασικά υλικά που σίγουρα έχεις ήδη στο ντουλάπι σου.

Υλικά

  1. 1 ώριμη μπανάνα (λειτουργεί ως φυσικό γλυκαντικό)
  2. 2 αυγά
  3. Μισή κούπα βρώμη (αλεσμένη στο blender)
  4. 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder

Εκτέλεση

  1. Λιώνεις την μπανάνα με ένα πιρούνι σε ένα μπολ μέχρι να γίνει πουρές και προσθέτεις τα δύο αυγά, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  2. Ρίχνεις μέσα τη βρώμη και το baking powder, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να έχεις έναν παχύρρευστο χυλό.
  3. Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά (μπορείς να βάλεις ελάχιστο λάδι καρύδας) και ρίχνεις μικρές δόσεις από το μείγμα. Μόλις δεις φυσαλίδες στην επιφάνεια, γυρνάς από την άλλη πλευρά για ακόμα 1 λεπτό.

Extra tips

  • Μιμήσου το styling της Ιωάννας Τούνη και πρόσθεσε στην κορυφή φρέσκα blueberries και raspberries για αντιοξειδωτικά και εντυπωσιακό χρώμα.
  • Αντί για σιρόπι, χρησιμοποίησε μια γενναία δόση από φυστικοβούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο για να πάρεις την απαραίτητη πρωτεΐνη που θα σε κρατήσει χορτάτη για ώρες.
  • Μην φοβηθείς να προσθέσεις λίγη κανέλα μέσα στο μείγμα για έξτρα άρωμα που θα κάνει την κουζίνα σου να μυρίζει υπέροχα.

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

27.04.2026
Επόμενο
Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν

Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν

27.04.2026

YFSF: Η Κατερίνα Παπουτσάκη με πράσινες παγιέτες και η Ρένα Μόρφη με δαντέλα έκλεψαν τις εντυπώσεις
Fashion

YFSF: Η Κατερίνα Παπουτσάκη με πράσινες παγιέτες και η Ρένα Μόρφη με δαντέλα έκλεψαν τις εντυπώσεις

27.04.2026
Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν
Life

Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν

27.04.2026
Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026
Fashion

Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

27.04.2026
Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό
Beauty

Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό

27.04.2026
Αυτές είναι οι 3 συνήθειες που έχουν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο
Life

Αυτές είναι οι 3 συνήθειες που έχουν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο

26.04.2026
3 tips για να κάνεις τον κήπο σου pet-friendly εύκολα και οικονομικά
Life

3 tips για να κάνεις τον κήπο σου pet-friendly εύκολα και οικονομικά

26.04.2026
Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Life

Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

26.04.2026
Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου
Life

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου

26.04.2026
Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα
Life

Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

26.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας