Συνταγή για pancakes με 4 υλικά: Εμπνευσμένα από το πρωινό της Ιωάννας Τούνη

Είδες τα pancakes στο story της Ιωάννας Τούνη; Μάθε πώς να τα φτιάξεις με 4 μόνο υλικά για το πιο υγιεινό και γρήγορο πρωινό της ζωής σου

Το πρωινό ξύπνημα γίνεται πολύ πιο εύκολο όταν ξέρεις ότι σε περιμένει ένα πιάτο γεμάτο χρώμα και ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις ώρες στην κουζίνα. Η αξία ενός καλού γεύματος κρύβεται στην ποιότητα των υλικών και στη φροντίδα που δείχνουμε στον εαυτό μας πριν ξεκινήσει η τρέλα της καθημερινότητας.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα story με το πρωινό που ετοίμασε για εκείνη και τον Πάρη, δείχνοντάς μας τα πιο λαχταριστά pancakes γαρνιρισμένα με φρούτα του δάσους και φυστικοβούτυρο.

Εμπνευστήκαμε από αυτό το «nourish to flourish» vibe και σου παρουσιάζουμε την πιο slim και γρήγορη εκδοχή τους με 4 μόνο βασικά υλικά που σίγουρα έχεις ήδη στο ντουλάπι σου.

Υλικά

1 ώριμη μπανάνα (λειτουργεί ως φυσικό γλυκαντικό) 2 αυγά Μισή κούπα βρώμη (αλεσμένη στο blender) 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder

Εκτέλεση

Λιώνεις την μπανάνα με ένα πιρούνι σε ένα μπολ μέχρι να γίνει πουρές και προσθέτεις τα δύο αυγά, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ρίχνεις μέσα τη βρώμη και το baking powder, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να έχεις έναν παχύρρευστο χυλό. Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά (μπορείς να βάλεις ελάχιστο λάδι καρύδας) και ρίχνεις μικρές δόσεις από το μείγμα. Μόλις δεις φυσαλίδες στην επιφάνεια, γυρνάς από την άλλη πλευρά για ακόμα 1 λεπτό.

Extra tips

Μιμήσου το styling της Ιωάννας Τούνη και πρόσθεσε στην κορυφή φρέσκα blueberries και raspberries για αντιοξειδωτικά και εντυπωσιακό χρώμα.

Αντί για σιρόπι, χρησιμοποίησε μια γενναία δόση από φυστικοβούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο για να πάρεις την απαραίτητη πρωτεΐνη που θα σε κρατήσει χορτάτη για ώρες.

Μην φοβηθείς να προσθέσεις λίγη κανέλα μέσα στο μείγμα για έξτρα άρωμα που θα κάνει την κουζίνα σου να μυρίζει υπέροχα.

