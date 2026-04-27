Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

Οι πασαρέλες της σεζόν επαναπροσδιορίζουν τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, δίνοντας νέα ταυτότητα στα jackets μέσα από χρώμα και όγκο

Η άνοιξη-καλοκαίρι 2026 φέρνει μια ξεκάθαρη στροφή στη λογική του outerwear: τα jackets δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απλά πρακτικά κομμάτια, αλλά ως βασικά στοιχεία έκφρασης του προσωπικού στιλ. Από τις πασαρέλες του Παρισιού μέχρι τη Μιλάνου, οι σχεδιαστές επαναπροσδιορίζουν κλασικές σιλουέτες, δίνοντάς τους νέα ζωή μέσα από υπερβολή, χρώμα, κοψίματα και απρόσμενα υλικά.

Σε αυτή τη σεζόν, το «επανεφευρίσκω το κλασικό» γίνεται κεντρική ιδέα. Το trench, το blazer, το bomber και το varsity jacket δεν εξαφανίζονται, αντίθετα, μεταμορφώνονται. Η μόδα παίζει με τη νοσταλγία αλλά και τη φαντασία, δημιουργώντας κομμάτια που μοιάζουν γνώριμα αλλά ταυτόχρονα εντελώς καινούργια.

1. Trench coat 2.0

Το trench coat επιστρέφει ως βασικό κομμάτι της μεταβατικής περιόδου, αλλά μακριά από την αυστηρή, παραδοσιακή του μορφή. Στους οίκους όπως η Chloé αποκτά αέρινη, σχεδόν ρευστή υφή, ενώ στο Celine μετατρέπεται σε καμβά με έντονα μοτίβα και πιο statement λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που παραμένει διαχρονικό, αλλά δείχνει πιο καλλιτεχνικό και ελεύθερο από ποτέ.

2. Cropped blazer

Το blazer της νέας σεζόν χάνει πόντους σε μήκος αλλά κερδίζει σε χαρακτήρα. Στον οίκο Dior παρουσιάζεται σε cropped εκδοχή που τελειώνει ψηλά στη μέση, δίνοντας μια πιο σύγχρονη και νεανική προσέγγιση στο κλασικό tailoring. Η αυστηρότητα παραμένει, αλλά συνδυάζεται με πιο παιχνιδιάρικη και φρέσκια διάθεση.

3. Leather bomber

Το δερμάτινο bomber jacket επιβεβαιώνει τη θέση του ως βασικό κομμάτι της cool αισθητικής. Στους οίκους Saint Laurent και Balenciaga εμφανίζεται oversized, με έντονη παρουσία και χαλαρή γραμμή. Είναι το κομμάτι που δίνει αβίαστο στιλ σε κάθε εμφάνιση, είτε φορεθεί με φούστα είτε με πιο casual σύνολα.

4. Αντιανεμικό

Τα αθλητικά jackets βγαίνουν πλέον εκτός γυμναστηρίου και μπαίνουν δυναμικά στην καθημερινή μόδα. Στους οίκους Miu Miu και Fendi αποκτούν πιο κομψή και fashion-forward ταυτότητα, συνδυάζοντας τεχνικά υφάσματα με πιο refined γραμμές. Η λειτουργικότητα συναντά το στιλ με έναν απρόσμενα chic τρόπο.

5. Το κόκκινο ως statement

Το έντονο κόκκινο αναδεικνύεται σε κυρίαρχη τάση για τα outerwear κομμάτια της σεζόν. Από τη Loewe μέχρι τη Givenchy και τον Alexander McQueen, το χρώμα χρησιμοποιείται ως εργαλείο δυναμισμού και αυτοπεποίθησης. Δεν λειτουργεί απλώς διακοσμητικά, αλλά γίνεται βασικό στοιχείο της σιλουέτας.

