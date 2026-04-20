Η «brit jacket» επιστρέφει: Το πανωφόρι-κλειδί της άνοιξης 2026

Η άνοιξη φέρνει μαζί της έναν αέρα ανανέωσης, αλλά και την κλασική αβεβαιότητα του καιρού, με τον ήλιο να εναλλάσσεται ξαφνικά με τις βροχές. Όταν οι ακτίνες του ήλιου ζεσταίνουν την επιδερμίδα, νιώθουμε πως η εποχή έχει πλέον φτάσει, τα πρώτα λουλούδια ανθίζουν και οι μέρες μεγαλώνουν. Σε αυτό το σκηνικό, αποχαιρετούμε τα χοντρά πουλόβερ και τα πουπουλένια μπουφάν, ανοίγοντας χώρο για πιο ανάλαφρα κομμάτια.

Ανάμεσα στα μίνι φορέματα, τις μεταξωτές ή τζιν φούστες, και τα λευκά παντελόνια, υπάρχει πάντα μια ξεχωριστή θέση για ένα πανωφόρι που θα μας προστατεύσει από την πρωινή δροσιά και την απογευματινή αύρα. Εδώ έρχεται να μας σώσει το «brit jacket», γνωστό και ως «barn jacket», ένα κομμάτι που μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ, με βροχή ή με ήλιο, αποτελώντας την ιδανική λύση για τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Το νέο trench coat trend που υιοθετούν ήδη όλοι οι οίκοι μόδας

Η προέλευση και τα χαρακτηριστικά της «brit jacket»

Το «brit jacket» έχει τις ρίζες της στα ρούχα εργασίας της υπαίθρου, συγκεκριμένα στα μπουφάν που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες και οι εργάτες στους αχυρώνες («barn» στα αγγλικά). Χαρακτηρίζεται από έναν απλό, λειτουργικό σχεδιασμό, με άνετη εφαρμογή, κλείσιμο με κουμπιά και ανθεκτικά υλικά, όπως το κερωμένο βαμβάκι, το καραβόπανο ή το τζιν. Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά μοντέλα που έχουν αγαπηθεί από τις λάτρεις της μόδας συγκαταλέγονται αυτά του βρετανικού οίκου Barbour, γνωστού για τα κερωμένα του μπουφάν με βελούδινο γιακά και ευρύχωρες τσέπες.

Από την πασαρέλα στην καθημερινότητα: Πώς να φορέσετε τη «brit jacket»

Δεν είναι πλέον ένα απλό ρούχο εργασίας, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα «cool» κομμάτι που αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση, χαρίζοντας μια διακριτική «country chic» πινελιά. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις ερμηνείες που είδαμε στις πασαρέλες των Prada (άνοιξη/καλοκαίρι 2026), Burberry (άνοιξη/καλοκαίρι 2026), The Row, Fendi και Miu Miu, η «brit jacket» έγινε ένα «must-have». Ακόμη και η Carhartt παρουσίασε τη δική της εκδοχή, πιο στιβαρή και αστική, συνδυάζοντας το «country chic» με το «urban streetwear».

Είναι ένα πανωφόρι που μπορεί να συνδυαστεί με ποικίλους τρόπους: από τζιν και αθλητικά παπούτσια για ένα χαλαρό πρωινό σύνολο, μέχρι μια ανάλαφρη φούστα ή ένα κοντό φόρεμα για μια πιο κομψή εμφάνιση. Ελαφριά αλλά όχι υπερβολικά, εύκολη στην εφαρμογή και με μεγάλη ευελιξία, είναι το πανωφόρι που δεν θα αποχωριστείτε αυτή την άνοιξη.

