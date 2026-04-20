Cinema 20.04.2026

Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» έρχεται στο Netflix

Ξέχνα όσα ήξερες για τους Ingalls: Η νέα Laura είναι εδώ και η πρεμιέρα της σειράς υπόσχεται συγκινήσεις που δεν φαντάζεσαι
Ειρήνη Στόφυλα

Αν μεγάλωσες με τις ιστορίες της Laura Ingalls ή αν η μητέρα σου ακόμα θυμάται με δάκρυα στα μάτια τις περιπέτειες της θρυλικής οικογένειας στο λιβάδι, τότε ετοιμάσου για την πιο συναρπαστική τηλεοπτική επιστροφή του 2026. Το Netflix αποφάσισε να δώσει νέα πνοή στο «Little House on the Prairie», μεταφέροντας το αριστούργημα της Laura Ingalls Wilder στη σύγχρονη εποχή με μια παραγωγή που υπόσχεται να είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό οικογενειακό δράμα. Ξέχνα την απλοϊκή προσέγγιση του παρελθόντος, εδώ μιλάμε για μια επική ιστορία επιβίωσης, ένα kaleidoscopic ταξίδι στις δυσκολίες και τους θριάμβους των ανθρώπων που διαμόρφωσαν τα σύνορα της Αμερικής. Με την υπογραφή της Rebecca Sonnenshine (ναι, της δημιουργού που μας έδωσε το «The Boys»!), η νέα σειρά που κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου, έρχεται να μας θυμίσει τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «σπίτι» σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Το πρώτο teaser trailer είναι ήδη διαθέσιμο και, πιστέψτε με, η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το καλοκαίρι, προσφέροντας αυτή την απαραίτητη δόση ελπίδας και αισιοδοξίας που όλοι χρειαζόμαστε.

Στον κεντρικό ρόλο της Laura συναντάμε την Alice Halsey (γνωστή από το «Lessons in Chemistry»), η οποία ενσαρκώνει μια ηρωίδα έξυπνη, ειλικρινή και γεμάτη ενέργεια. Αυτή η Laura δεν φοβάται να αμφισβητήσει την εξουσία, είναι ατρόμητη όπως ο πατέρας της και εργατική όπως η μητέρα της. Η σχέση της με το σκυλάκι της, τον Jack, αλλά και οι συγκρούσεις της με τους ενήλικες που δεν αντέχουν τη δυναμική της προσωπικότητα, την καθιστούν το απόλυτο είδωλο για κάθε κορίτσι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο.

Ο Luke Bracey (Elvis, Hacksaw Ridge) αναλαμβάνει τον ρόλο του Charles Ingalls, του «απόλυτου Girl Dad» του 19ου αιώνα. Γοητευτικός, αισιόδοξος αλλά και περιπλανώμενος καλλιτέχνης, ο Charles είναι ο άντραρας που θα ταίριαζε απόλυτα και στον 21ο αιώνα. Στο πλευρό του, η Crosby Fitzgerald ως Caroline Ingalls, μια γυναίκα με ατσάλινη θέληση που άφησε την καριέρα της ως δασκάλα για την αγάπη της ζωής της, χωρίς όμως να χάσει ποτέ την επιθυμία της για ανεξαρτησία. Το παζλ συμπληρώνει η Skywalker Hughes ως Mary, η «καλή» κόρη και ο απόλυτος αντίποδας της Laura, δημιουργώντας μια σχέση αδερφικής αγάπης και μίσους που θα σε καθηλώσει.

Η σειρά δεν περιορίζεται μόνο στην οικογένεια Ingalls. Θα γνωρίσουμε τον Dr. George Tann (Jocko Sims), έναν γιατρό που ενώνει την κοινότητα, και τον John Edwards (Warren Christie), έναν μυστηριώδη βετεράνο του Εμφυλίου Πολέμου που θα ταράξει τα νερά στην περιοχή. Επίσης, η σειρά δίνει φωνή σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων, όπως ο Mitchell (Meegwun Fairbrother) και η White Sun (Alyssa Wapanatǎhk), προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής στο frontier.

Με πάνω από 73 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων παγκοσμίως και μια τηλεοπτική ιστορία που ακόμα και σήμερα συγκεντρώνει δισεκατομμύρια λεπτά θέασης, το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Trip Friendly, γιος του αρχικού παραγωγού της σειράς του ’70, συνεργάζεται με το Netflix για να διασφαλίσει ότι το όραμα του πατέρα του θα συνεχιστεί, τιμώντας τους παλιούς fans αλλά και κερδίζοντας τις καρδιές των νέων θεατών.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
