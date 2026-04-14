Cinema 14.04.2026

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

Εξερεύνησε το Game of Thrones: Dragonfire, το νέο δωρεάν mobile game που συνδυάζει στρατηγική και την εποχή των Targaryen.
Αν το «House of the Dragon» σε έχει ήδη βάλει ξανά βαθιά στον πυρετό του Westeros, τότε η νέα ανακοίνωση της Warner Bros. Games και της HBO έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να απογειώσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον σου. Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν, που κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, αποκαλύφθηκε το «Game of Thrones: Dragonfire», ένα νέο δωρεάν στρατηγικό παιχνίδι για κινητά που σε μεταφέρει κατευθείαν στην εποχή της κυριαρχίας των Targaryen.

Το νέο mobile game, που αναπτύχθηκε από τη Warner Bros. Είναι σχεδιασμένο ώστε να σου προσφέρει μια σύγχρονη social strategy εμπειρία, όπου η τακτική σκέψη, η εδαφική επέκταση και η ωμή δύναμη των δράκων καθορίζουν την πορεία σου. Στόχος σου είναι να χτίσεις τον δικό σου Οίκο, να εδραιώσεις συμμαχίες, να οργανώσεις στρατούς και να κυριαρχήσεις στα Επτά Βασίλεια, σε μια εμπειρία που συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα του «House of the Dragon».

Η μεγάλη γοητεία του «Game of Thrones: Dragonfire» βρίσκεται στο ότι δεν σε βάζει απλώς να πολεμήσεις – σε μετατρέπει σε απόγονο της Valyria, υπεύθυνο για την εκκόλαψη, την ανατροφή και την πτήση δράκων. Μέσα από το gameplay θα έχεις πρόσβαση σε εμβληματικούς δράκους, tactical μάχες μεγάλης κλίμακας και campaign σενάρια που εξελίσσονται σε βάθος εβδομάδων, δίνοντας την αίσθηση ότι κάθε σου απόφαση αλλάζει τον χάρτη του Westeros.

Το παιχνίδι αντλεί ξεκάθαρα έμπνευση από τη δυναστεία των Targaryen και τα γεγονότα της επιτυχημένης σειράς της HBO, που βασίζεται στο «Fire & Blood» του George R.R. Martin. Βρισκόμαστε περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», στην εποχή που οι δράκοι κυριαρχούν στον ουρανό και η εξουσία κρίνεται μέσα από φωτιά, αίμα και πολιτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα συναντήσεις γνώριμα πρόσωπα όπως η Rhaenyra Targaryen, αλλά και νέους πρωτότυπους χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν ειδικά για το παιχνίδι.

Αυτό που κάνει το «Dragonfire» ακόμη πιο ελκυστικό είναι το έντονο social στοιχείο. Δεν θα πορευτείς μόνος σου, αφού μπορείς να δημιουργήσεις alliances και factions με άλλους παίκτες, να εμπλακείς σε πολέμους μεγάλης κλίμακας και να διεκδικήσεις την απόλυτη κυριαρχία ως ένας αληθινός dragonrider. Η Warner Bros. ποντάρει έντονα σε αυτή τη μίξη strategy, κοινότητας και θεάματος, δίνοντας στους fans μια εμπειρία που μοιάζει να γεφυρώνει ιδανικά το σύμπαν της σειράς με το mobile gaming.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όμως η προεγγραφή έχει ήδη ανοίξει σε App Store, Google Play και στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού. Μάλιστα, όσοι κάνουν pre-register από τώρα θα λάβουν αποκλειστικά rewards στο launch, κάτι που αυξάνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των fans. Αν ανυπομονείς για την 3η σεζόν του «House of the Dragon», αυτός ίσως είναι ο πιο ιδανικός τρόπος να επιστρέψεις στο Westeros πριν ανάψει ξανά η φωτιά στην οθόνη σου.

